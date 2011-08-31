Владимир Горбань рассказал о деятельности аварийно-спасательной службы Северного флота



Спасательный аппарат АС-36 Северного флота

Источник: МО РФ Спасательный аппарат АС-36 Северного флотаИсточник: МО РФ

ЦАМТО, 31 августа. Начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота (СФ) капитан 1 ранга Владимир Горбань в интервью "Полярной звезде" рассказал о деятельности аварийно-спасательной службы флота, международном военном сотрудничестве в рамках спасения на море, обеспеченности флота техникой.

Говоря о деятельности аварийно-спасательной службы, Владимир Горбань заметил, что уникальность управления поисковых и аварийно-спасательных работ СФ заключается в комплексном подходе к противодействую чрезвычайным ситуациям. Помимо этого, служба отвечает за водолазную подготовку и укомплектованность кораблей, подводных лодок и воинских частей номенклатурным имуществом.

Также начальник управления упомянул учения, в рамках которых моряки потренируются в оказании помощи экипажу подводной лодки, которая потерпела аварию и легла на грунт.

"Это учение состоится в губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря. Сроки пока раскрывать не буду, но мы готовы его провести в ближайший месяц. Дизель-электрическая подводная лодка фактически ляжет на грунт. Легенда такова, что экипаж жив, некоторым морякам удалось через торпедные аппараты выйти на поверхность. Поэтому первая задача – найти лодку и находящихся на воде людей. К этому привлекут тральщик, спасательные и гидрографические суда, а также морскую авиацию – самолеты и вертолеты. После поиска начнется самое главное – спасение личного состава. С судна "Георгий Титов" будут спущены на воду спасательные аппараты АС-34 и АС-36, которые поочередно состыкуются с лодкой для того, чтобы забрать подводников. Об этой части спасательной операции хотелось бы рассказать более подробно.

Дело в том, что буквально месяц назад в северо-западной части Норвежского моря глубоководный спасательный аппарат АС-34 УПАСР СФ погрузился на глубину 1005 м. До этого момента ни один из спасательных аппаратов Северного флота не достигал подобных глубин.

После проведенных испытаний в 2016 году АС-34 был принят с ограничением по глубине погружения. Связано это было с тем, что испытания аппарата проводились в Мотовском заливе, где глубины сравнительно невелики и не позволяют опускаться ниже. А технические характеристики подводной лодки специального назначения, к классу которых относится АС-34, позволяют действовать в условиях гораздо большего давления. Поэтому и решено было провести испытания в Норвежском море. Программой тренировки предусматривалось выполнение обязательного комплекса упражнений по надводному и подводному маневрированию, подводному ориентированию, поиску и допоиску условно затонувшего объекта на глубинах, близких к максимальным.

Этому предшествовала тщательная подготовка. Проверялась техника. Причем не только глубоководного аппарата, но и спасательного судна "Георгий Титов". И, конечно, особо готовился личный состав АС-34. Ведь аппарат обитаемый, экипаж – 5 человек во главе с командиром капитан-лейтенантом Романом Евменовым.

Все прошло замечательно. На глубину чуть больше километра АС-34 погрузился с первого раза. Спасательная подводная лодка зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Все системы и механизмы работали без замечаний, действия экипажа были профессиональны. Не сомневаюсь, что и предстоящее учение пройдет успешно", – рассказал капитан 1 ранга Владимир Горбань.

Отвечая на вопрос издания о международном сотрудничестве в рамках спасения на море, начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ СФ привел пример учений "Баренц", которые проводятся Россией и Норвегией совместно уже много лет подряд. Проходило подобное учение и в этом году <…>

"Мы выполняем огромный объем подводных работ. Только осмотр корпусов кораблей и подводных лодок занимает значительную часть времени. А ведь еще обеспечиваем морскую инженерную службу Северного флота – ремонтируем и восстанавливаем причальный фронт. И, конечно, учим и переподготавливаем военных водолазов", – отметил начальник УПАСР СФ.

В целом, управление включает в себя состав два аварийно-спасательных отряда. В их состав входят суда различных классов и аварийно-спасательные партии. Каждая из них состоит из военных водолазов и спасателей, а также электротехнической команды, которые обслуживают различные насосы и другие механизмы. И уже в составе партии постоянно заступает на вахту аварийно-спасательная группа <…>.

В заключительной части интервью капитан 1 ранга Владимир Горбань сообщил об обеспеченности УПАСР СФ современной техникой.

"Обеспечение аварийно-спасательных сил Северного флота я назвал бы хорошим. Взять, например, тот же катер "Спасатель Кононенко", который вошел в состав флота менее года назад. Это настоящее чудо техники! Катамаран, причем имеющий модульную конструкцию. Вот сейчас он стоит у причала в качестве водолазного катера. На борту находятся 3 контейнера: один – с барокамерой, в другом хранится все снаряжение, а в третьем – необитаемый подводный аппарат. Поменять контейнеры – и вот уже перед вами пожарный катер.

Мы первые в ВМФ РФ получили мобильный комплекс водоотлива высокой производительности "МКВ-100". Он предназначен для удаления больших объемов воды из затопленных отсеков кораблей и судов, откачки нефтепродуктов при ликвидации аварийных разливов и борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций. Проще говоря, этот комплекс способен "перекачать океан". Допустим, большой корабль или судно, например, морской буксир "Николай Чикер" водоизмещением в несколько тысяч тонн, вдруг получил пробоину ниже ватерлинии. Через нее хлещет вода, а судно не тонет, потому что помпа откачивает быстрее.

Помимо водоотливных насосов поступает новое водолазное снаряжение. Мы получили два катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040.

Сил и средств у спасателей Северного флота достаточно для того, чтобы оказать помощь всем нуждающимся в Баренцевом море и Арктическом регионе. И не только своим кораблям и подводным лодкам, но и соседям по Арктике. Они это прекрасно знают", – цитирует начальник управления пресс-служба Северного флота.