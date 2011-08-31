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В подразделения РЭБ поступили новые комплексы "Красуха-2О" и "Москва-1"

01.09.2017 ЦАМТО 85 0
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Красуха-2О
Комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-2О»
Источник: Ростех

ЦАМТО, 31 августа. Партия комплексов "Красуха-2О" и "Москва-1" поступила в подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации. Поставка комплексов осуществлена в рамках выполнения государственного оборонного заказа на 2018 год.

"Красуха-2О" позволяет прикрывать командные пункты, группировки войск, средства ПВО и важные промышленные объекты. Оборудование анализирует тип сигнала и глушит радиолокационные станции противника мощным помеховым излучением.

"Москва-1" является комплексом средств автоматизации частей и подразделений радиоэлектронной борьбы. Он способен распознавать излучение самолетов и крылатых ракет на расстоянии до 400 км, эффективно работает при экстремально низких и высоких температурах. При этом система может одновременно ставить задачи для девяти управляемых комплексов РЭБ и систем ПВО, а ее боевой расчет состоит всего из четырех человек, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
31.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Красуха-4
Москва-1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

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