В 2017 году эффективность и востребованность Центров боевой подготовки заметно возросла



Иван Бувальцев

Источник: Артем Геодакян / ТАСС Иван БувальцевИсточник: Артем Геодакян / ТАСС

ЦАМТО, 31 августа. Начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Иван Бувальцев сообщил, что интенсивность работы 16-ти Центров боевой подготовки в 2017 году заметно возросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В Центрах подготовлено более 5000 военнослужащих, что на 12,7% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года, и более 1000 экипажей, что на 40% превосходит показатели прошлого года.

"Таким образом, Центры боевой подготовки нового поколения при творческом подходе к обучению войск позволяют повысить качественный уровень подготовленности военнослужащих, сократить сроки слаживания подразделений и увеличить продолжительность нахождения соединений в готовности к выполнению задач в соответствии с предназначением", – цитирует И.Бувальцева Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.