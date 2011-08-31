В 2017 году эффективность и востребованность Центров боевой подготовки заметно возросла
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Иван Бувальцев
Источник: Артем Геодакян / ТАСС
ЦАМТО, 31 августа. Начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Иван Бувальцев сообщил, что интенсивность работы 16-ти Центров боевой подготовки в 2017 году заметно возросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В Центрах подготовлено более 5000 военнослужащих, что на 12,7% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года, и более 1000 экипажей, что на 40% превосходит показатели прошлого года.
"Таким образом, Центры боевой подготовки нового поколения при творческом подходе к обучению войск позволяют повысить качественный уровень подготовленности военнослужащих, сократить сроки слаживания подразделений и увеличить продолжительность нахождения соединений в готовности к выполнению задач в соответствии с предназначением", – цитирует И.Бувальцева Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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31.08.2017
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