Глава ФСВТС рассказал об объеме экспортных заказов на российское оружие
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Самолет Су-30СМ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Портфель экспортных заказов на российскую военную технику и оружие находится на уровне 47-50 миллиардов долларов, половина из этой суммы традиционно приходится на авиацию, в планах - нарастить долю сухопутной техники до 30%, сообщил журналистам в среду директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.
Год назад объем портфеля был примерно тем же.
"У нас портфель заказов находится в диапазоне 47-50 миллиардов долларов. Мы думаем, что этот тренд сохранится", - сказал Шугаев.
По словам Шугаева, в общем объеме поставок России боевая авиация занимает примерно 50%. "Назывались уже цифры, что на мировом рынке объем (поставок авиации - ред.) занимает 27%. Возвращаясь к объемам наших поставок, выходим на цифру примерно 30% по сухопутной технике, где-то 20% - техника ПВО и 6-7% - военно-морские силы", - сказал он.
Шугаев отметил, что Россия поставляет за рубеж "всю палитру истребителей", широко известных на международных рынках. Это истребители Су-30, модернизированные МиГ-29, новейшие МиГ-35, вертолеты Ми-35, Ми-28, Ми-17, Ка-52, учебно-боевые самолеты Як-130.
"По технике ПВО самый большой интерес к системам С-400, комплексам "Тор", "Буки", ПЗРК "Игла", различная бронетанковая техника, танки Т-90, Т-90С, системы поражения, средства РЭБ", - перечислил Шугаев.
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30.08.2017
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