Армии России и США сопоставимы по мощи, считают военные эксперты



Военнослужащие МО России. Архивное фото

Источник: © РИА Новости . Максим Блинов Военнослужащие МО России. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости . Максим Блинов

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская и американские армии по своему потенциалу сегодня могут делить первое и второе место в рейтинге самых сильных армий мира; украинскую армию можно поставить на 30-е место в рейтинге, учитывая ее опыт войны на Донбассе, заявил РИА Новости в четверг бывший начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.

Так он прокомментировал ранее опубликованный порталом Globalfirepower рейтинг из 133 сильнейших армий мира. Первое место в рейтинге эксперты отдано армии США, на второе место поставили Россию, замыкает тройку лидеров армия Китая. В десятку также входят Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет. При этом украинская армия разместилась на тридцатом месте.

"По своему потенциалу армии России и США примерно одинаковы. Имеются в виду не количественные показатели, а накопленный опыт ведения боевых действий, в частности, в Сирии, апробирование боевых действий подразделений спецназа, логистику, обеспечение жизнедеятельности войск и обслуживание техники", - сказал Балуевский.

По его словам, в настоящее время никто не знает, какой характер будет носить война будущего.

"Но российская армия получила огромный опыт планирования боевых операций и ведения боевых действий вдали от своей территории. Причем этот опыт получили как рядовые военнослужащие, так и командиры высшего звена. И это вселяет уверенность в правильности выбранного курса строительства вооруженных сил", - отметил генерал.

При этом он подчеркнул, что нельзя сбрасывать со счетов количественные показатели вооруженных сил, напомнив, что численный состав армии США составляет 2,1 миллиона человек, а российской - в два раза меньше: "Именно поэтому можно говорить только о примерном соотношении сил", - указал Балуевский.

Военный потенциал Украины

Тридцатое место в рейтинге армии Украины собеседник агентства объяснил возможным опытом ведения войны на Донбассе.

Украинские солдаты во время встречи с Петром Порошенко на военной базе рядом с Житомиром Источник: © AP Photo, Efrem Lukatsky

"Не знаю, как оценить этот опыт: положительно или отрицательно, но это все равно опыт. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов оставшийся потенциал оборонно-промышленного комплекса Украины, а также тот факт, что боевые действия на востоке страны придали импульс развитию украинских Вооруженных сил и совершенствованию боевой техники", - заключил Балуевский.

Отличного от него мнения придерживается директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, выразивший недоумение столь высокой оценкой украинской армии.

"Что касается Украины, непонятно как они вообще попали в этот рейтинг, потому что армия Украины - это карательная армия, которая только и способна на то, чтобы убивать свое население на Востоке страны и уничтожать гражданские объекты. По своей технической оснащенности и боевой готовности она соответствует примерно армии Косово", - заявил эксперт.

Сопоставимая мощь

В то же время Коротченко согласился с Балуевским в оценке соотношения мощностей армии РФ и США, при этом собеседник агентства отметил, что подобные рейтинги не могут учесть всех нюансов и поэтому вряд ли могут быть объективными.

Американский военный на учениях в Германии Источник: flickr.com, 7th Army Training Command

"Ни один рейтинг не может передать реальное состояние дел, поскольку они не могут учесть всех аспектов. Например, по ядерной составляющей Россия не уступает США, а находится на одном уровне с ними. Да, у американцев больше авианосцев, но мы не проводим экспансионистскую политику, поэтому нет нужды копировать модель американской военной организации", - отметил Коротченко.

По словам директора ЦАМТО, в то время как США действительно превосходят Россию в таких оборонных технологиях как системы связи, боевого управления и автоматизации, РФ за последние годы продемонстрировала ощутимые успехи в планировании и ведении реальных боевых действий.

"Та операция по уничтожению террористов, которую провел российский Генеральный штаб в Сирии, беспрецедентна на фоне провалов США в Ираке и Афганистане. Если брать показатель успеха, то мы значительно опережаем Америку - учитывая меньшие ресурсы, мы сумели провести такую операцию, которую американская армия не смогла провести ни в одной из стран, где Вашингтон пытался силой изменить обстановку в свою пользу", - резюмировал Коротченко.