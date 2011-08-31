Клинцевич прокомментировал место России в тройке сильнейших армий мира



Франц Клинцевич

Источник: Виталий Белоусов / РИА Новости Франц КлинцевичИсточник: Виталий Белоусов / РИА Новости

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская армия заслуженно входит в тройку лучших армий мира, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор счел составленный рейтинг достаточно объективным. По его мнению, несмотря на то, что Россия оказалась в нем позади США, эффективность российских вооруженных сил по соотношению "цена-качество" выше. "Не следует забывать, что американцы расходуют на эти цели примерно в десять раз больше, чем мы", - цитирует Клинцевича сайт партии "Единая Россия".

Подобный результат стал возможен благодаря изменениям, произошедшим за последние семь-десять лет. Если бы подобный рейтинг составили в 90-х годах прошлого века, российская армия могла не оказаться в десятке сильнейших, считает он.

В четверг был опубликован рейтинг самых мощных армий мира по версии международной компании Global Firepower. В списке из 133 государств Россия заняла второе место, уступив США.