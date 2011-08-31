Тульская «Октава» открыла набор новых сотрудников

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Источник: rostec.ru РостехИсточник: rostec.ru

Кадровые изменения являются частью программы Ростеха по восстановлению предприятия

Впервые за 25 лет тульский завод «Октава» объявил о наборе новых сотрудников рабочих и инженерных специальностей. На текущий момент открыто 28 вакансий. Кадровые изменения являются неотъемлемой частью программы Госкорпорации Ростех по восстановлению предприятия.

В течение последних лет штат завода существенно сокращался. Если на пике развития предприятия численность сотрудников составляла 8 тыс. человек, то на сегодняшний день на «Октаве» работает всего 350 сотрудников. Привлечение в кадровый состав новых специалистов нацелено на формирование эффективной команды и увеличение объемов производства, что особенно актуально в связи с активизацией маркетинговых функций и как следствие – подписанием новых контрактов.

К 2020 году планируется запуск целого ряда продуктовых линеек. Поэтому в течение ближайших двух лет нам необходимо провести существенные изменения в кадровой политике ВАСИЛИЙ БРОВКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОКТАВА»

«Целью модернизации завода является разработка новых продуктов, развитие текущих рынков сбыта и выход на потребительский рынок. К 2020 году планируется запуск целого ряда продуктовых линеек. Поэтому в течение ближайших двух лет нам необходимо провести существенные изменения в кадровой политике, которые будут направлены на привлечение новых специалистов, в том числе молодых, а также мотивацию сотрудников», – заявил председатель совета директоров ПАО «Октава» Василий Бровко.

По результатам проведенного аудита текущего кадрового состава предприятия, средний возраст сотрудников завода составляет 54 года. Выход на пенсию «узких» специалистов – еще одна проблема, которую необходимо решить новому руководству. Сейчас идет активный подбор молодых специалистов-дублеров на такие редкие специальности, как гравер и оператор вакуумно-напылительных установок, который покрывает отдельные детали микрофонов тончайшим слоем золота. Ни один тульский технический колледж не выпускает таких специалистов. Стать профессионалом в этом деле можно, переняв знания и опыт у действующего мастера.

Для привлечения молодежи на «Октаве» внедряется особая мотивационная программа, а также формируется Совет молодых специалистов. Для удержания квалифицированных кадров также разрабатывается положение о премировании по результатам деятельности: при увеличении объема выпускаемой продукции, объема продаж, а также улучшении качества выпускаемой продукции.

«На протяжении многих лет молодые специалисты не были заинтересованы в работе на «Октаве». Однако причина заключается не в низких зарплатах. Мы готовы платить техническим и узким специалистам в соответствии с рынком. Молодых людей не устраивают условия труда, невысокая культура производства, но мы уже работаем в данном направлении», – комментирует кадровую политику предприятия генеральный директор ПАО «Октава» Александр Веселов.

Создание рабочих мест в регионе – одна из ключевых мер, которые необходимо реализовать в Тульской области для повышения качества и уровня жизни граждан. Об этом неоднократно заявлял губернатор Алексей Дюмин в рамках разработки и реализации программы социально- экономического развития региона.

«Для молодежи возможности для развития, востребованность на рынке труда имеют главное значение. К тому же наши промышленные предприятия сейчас показывают хорошую динамику. И им реально не хватает специалистов. Нам до 2021 года нужно ежегодно готовить новых высококвалифицированных рабочих для всех базовых отраслей промышленности: машиностроения, химии, металлургии, целлюлозно-бумажной и легкой промышленности. Мы их уже готовим и стараемся сделать все, чтобы у наших ребят была работа и надежное будущее», – отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

На данный момент заработная плата токаря на заводе «Октава» составляет 30-50 тыс. рублей. В ближайшем будущем тарифные ставки для инженеров и рабочих будут увеличены. Полный список вакансий опубликован на официальном сайте завода.

ПАО «Октава» – основанный в 1927 году тульский завод является единственным в стране разработчиком и создателем электроакустического оборудования как для гражданских целей, так и для оборонно-промышленного комплекса. В июне 2017 года тульский завод был передан в прямое управление Госкорпорации Ростех. Особый контроль обусловлен критическим состоянием предприятия. После полученного убытка по итогам 2016 года (19 млн руб.), финансовые показатели первого полугодия 2017 года подтвердили отрицательный тренд: выручка завода составила 99 млн руб., а убыток - 13 млн руб.