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Участники выставки ArmSecurity-2017

01.09.2017 84 0
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ЕреванЭкспо
Выставочный комплекс «ЕреванЭкспо»
Источник: www.armhitec.com

В период со 02 по 04 сентября 2017 года Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Армения проводится первая Международная выставка высоких технологий безопасности Arm-Security (Безопасная Армения).

Выставка проводится как комплекс конгрессно-выставочных и демонстрационных мероприятий в целях широкомасштабной демонстрации высокотехнологичных, инновационных разработок и готовых решений, способствующих техническому переоснащению подразделений МЧС Армении, решению вопросов обеспечения общественной и гражданской безопасности, а также содействия развитию кооперационных связей и деловых контактов армянских и зарубежных предприятий.

В рамках экспозиционной программы мероприятия свою продукцию представят более 30 компаний. Среди них производители, разработчики и службы, обеспечивающие безопасность, так результаты своей деятельности представит Государственная не коммерческая организация "Служба по гидрометеорологии и активным воздействиям на атмосферные явления". Деятельность Гидромет службы Армении направлена на удовлетворение нужд общественности, органов государственной власти, юридических и физических лиц в получении информации о метеорологических явлениях и мониторинге окружающей среды, а так же Агентство "Служба сейсмической защиты" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения. Основная задача этого агентства - снижение сейсмического риска – разработка долгосрочных комплексных действий государства и общества, направленные на снижение потенциальных людских, материальных и других потерь от сильного землетрясения.

Среди участников выставки крупнейшие производители, такие как:

  • АО "Энергия", которое занимает ведущие позиции по разработке и производству химических источников тока различных электрохимических систем
  • ООО НПКО "Элект" - одно из ведущих предприятий-производителей спецтехники для силовых и специальных структур в России. Предприятие специализируется на производстве Сигнальных громкоговорящих устройствах( СГУ), проблесковых фонарей, световых панелей, светодиодных дорожных знаков, а также всевозможных переговорных устройствах и жезлах для работников ГИБДД
  • Корпорация "Спецзащита", в состав которой входит АО "Сорбент", АО "Тамбовмаш", ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского", представит у себя на стенде современные технические средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы во вредных условиях, при работах в условиях ЧС, при экстренной эвакуации из зоны техногенных аварий, задымлений и пожаров
  • ПТС - Акционерное общество “ПТС” является общепризнанным лидирующим Российским разработчиком, производителем и поставщиком средств индивидуальной защиты, снаряжения и оборудования для подразделений МЧС, МО, МВД, ФСБ, Росгвардии, аварийно-спасательных формирований и различных служб ведомственной принадлежности
  • "Лаборатория Касперского" – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и двадцатилетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и пользователей во всем мире

Экспозиционная программа первой Международной выставки высоких технологий безопасности Arm-Security обещает быть насыщенной и интересной.

Приглашаем всех заинтересованных лиц посетить выставку. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте выставки.


Пресс-служба выставки Arm-Security (Безопасная Армения)
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Армения
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