На Севморзаводе открыта базовая кафедра Севастопольского государственного университета



Севастопольский морской завод "Севморзавод"

Источник: sevastopol.info Севастопольский морской завод "Севморзавод"Источник: sevastopol.info

Накануне Дня знаний на территории Южной производственной площадки Филиала «Севастопольский морской завод» Центра судоремонта «Звездочка» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по достигнутой ранее договоренности с руководством «Севастопольского государственного университета» открыта базовая кафедра «Морские технологии».

Базовая кафедра СевГУ создана на Севморзаводе для подготовки на взаимовыгодных условиях специалистов для верфи и других предприятий по соответствующим направлениям науки и техники, с учетом требований перспективного судостроения и судоремонта. Целью деятельности базовой кафедры является повышение эффективности использования совместного потенциала университета и завода путем интеграции производства, науки и высшего образования, для улучшения качества практической подготовки учащихся по соответствующим образовательным программам.

Подготовка обучающихся на базовой кафедре СевГУ на «Севастопольском морском заводе» будет предусматривать освоение ими основных образовательных программ по специальностям подготовки: проведение занятий по профессионально-ориентированным дисциплинам опытными сотрудниками «Севморзавода»; прохождения практик и выполнения научно-исследовательской работы непосредственно на территории предприятия; участие студентов в выполнении работ по ремонту и строительству морских объектов. В этот процесс будут активно включаться и севастопольские корабелы, которые смогут оперативно и эффективно ориентировать своих будущих коллег в том, что им больше всего пригодится на производстве.

Договором о создании базовой кафедры также предусматривается, что севастопольская верфь будет способствовать трудоустройству выпускников университета на «Севморзавод» и другие предприятия группы ОСК.

«Создание базовой кафедры является обязательным условием для качественной подготовки современных специалистов в области судоремонта и судостроения. Только на базовой кафедре студенты смогут получить ряд профессиональных компетенций и освоить современные технологии в проектировании, постройке и ремонте гражданских судов и военных кораблей. Кроме этого, базовая кафедра может стать стартовой площадкой для дальнейшего трудоустройства», - рассказал ректор СевГУ Владимир Нечаев.

В свою очередь, директор «Севморзавода» Игорь Дрей отметил, что благодаря открытию базовой кафедры Севастопольского государственного университета верфь рассчитывает получать полностью подготовленных к условиям конкретного производства специалистов уже в среднесрочной перспективе. «Если будущие корабелы будут готовиться с нашим участием и на нашей базе, другой альтернативы просто не существует», - пояснил Игорь Дрей.