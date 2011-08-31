В Томске разработали сверхлегкий радар для съемки в условиях нулевой видимости
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Радар
Источник: inotomsk.ru
Томские ученые смогли выпустить усовершенствованный радар для беспилотных летательных аппаратов, предназначенный для съемки местности в любое время суток и при любых погодных условиях, в том числе при нулевой видимости. Фактически это аналог камеры, только устроен, как радар.
«Этот компактный прибор устанавливается на беспилотники массой 5-10 килограммов. Во время полета он формирует изображение, которое выглядит так же, как черно-белая фотография местности, — объясняет доцент кафедры телекоммуникаций и основ радиотехники ТУСУР Андрей Гельцер. — Это сенсор, который работает ночью, в туман, при задымлении, когда нет оптической видимости. В условиях, когда видеокамера на борту не сможет получить данные, такой датчик сможет. Это фактически аналог камеры, только устроен, как радар».
«Наш радар может комплектоваться в очень большое количество аппаратов различного назначения: это поиск, спасение, дистанционное зондирование земли, оперативный мониторинг, военные цели, осмотр трубопроводных транспортных систем и многое другое»
Весит радар около 1,5 кг, поэтому может устанавливаться в отсек полезной нагрузки беспилотника и вести съемку на высоте от 50 до 2000 метров.
«Такие системы изобретены еще в 60-е годы прошлого века, но обычно они очень большие, используются в авиации или на спутниках. Мы делаем аналог, но применяем прогрессивные алгоритмы, чтобы добиться лучшего качества картинки, разрешения, стабильности изображения, а также собственные технологии, чтобы сделать прибор миниатюрным», — говорит Андрей Гельцер.
По словам разработчиков, подобные устройства делают как в России, так и за рубежом. Однако эти радары больше и тяжелее томского, в то время как для таких систем существенна разница в весе даже в полкилограмма — от этого зависит спектр применения и цена прибора.
«Наш радар может комплектоваться в очень большое количество аппаратов различного назначения: это поиск, спасение, дистанционное зондирование земли, оперативный мониторинг, военные цели, осмотр трубопроводных транспортных систем и многое другое», — добавляет представитель ТУСУР.
Как рассказал Андрей Гельцер, работать над проектом томские ученые начали после обсуждения проблем, стоящих перед участниками рынка. Сейчас разработка находится на стадии опытного образца, готового к тестированию. Через полтора года авторы намерены представить заказчикам предсерийный вариант.
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30.08.2017
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