Спасательный аппарат АС-34 Северного флота освоил рекордную глубину



Модернизированный спасательный глубоководный аппарат "АС-34"

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Модернизированный спасательный глубоководный аппарат "АС-34"Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

На недавних испытаниях в северо-западной части Норвежского моря глубоководный спасательный аппарат АС-34 Северного флота погрузился на глубину 1005 метров, передает Интерфакс-АВН сообщение начальника управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) СФ Владимира Горбаня.

"До этого момента ни один из спасательных аппаратов Северного флота не достигал подобных глубин", - сказал В.Горбань.

Глубоководный спасательный аппарат АС-34 Источник: МО РФ

Он сообщил, что после проведенных испытаний в 2016 году АС-34 был принят с ограничением по глубине погружения. «Связано это было с тем, что испытания аппарата проводились в Мотовском заливе, где глубины сравнительно невелики и не позволяют опускаться ниже. А технические характеристики подводной лодки специального назначения, к классу которых относится АС-34, позволяют действовать в условиях гораздо большего давления. Поэтому и решено было провести испытания в Норвежском море», – рассказал офицер.

По его словам, «программой тренировки предусматривалось выполнение обязательного комплекса упражнений по надводному и подводному маневрированию, подводному ориентированию, поиску и допоиску условно затонувшего объекта на глубинах, близких к максимальным».

В. Горбань отметил, что этому предшествовала тщательная подготовка. Проверялась техника, «причем не только глубоководного аппарата, но и спасательного судна "Георгий Титов"». «И, конечно, особо готовился личный состав АС-34. Ведь аппарат обитаемый, экипаж – 5 человек во главе с командиром капитан-лейтенантом Романом Евменовым», – сказал он.

По оценке начальника управления, «всё прошло нормально».

"На глубину чуть больше километра АС-34 погрузился с первого раза. Спасательная подводная лодка зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Все системы и механизмы работали без замечаний, действия экипажа были профессиональны," - рассказал он.

В сентябре на СФ в Баренцевом море пройдет очередное учение сил УПАСР по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке.