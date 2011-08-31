США успешно испытали противоракету на Гавайях



Пуск двух ЗУР SM-6 с борта эсминца USS John Paul Jones (DDG 53), оснащенного системой Аegis baseline 9.C1, для поражения баллистической цели

Источник: US Navy Пуск двух ЗУР SM-6 с борта эсминца USS John Paul Jones (DDG 53), оснащенного системой Аegis baseline 9.C1, для поражения баллистической целиИсточник: US Navy

Американские военные при участии флота провели успешные испытания системы перехвата баллистических ракет на Гавайях. Об этом сообщает Reuters.

В учениях принимал участие эсминец USS John Paul Jones, на котором были размещены ракеты-перехватчики, уничтожившие учебные цели.

По итогам испытаний американские военные заявили, что применение системы ПРО морского базирования значительно повышает возможности перехвата баллистических ракет в заключительной стадии их полета.

В ночь на 29 августа с территории Северной Кореи была запущена ракета, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал этот пуск прелюдией к нанесению Пхеньяном удара по американскому острову Гуам, расположенному в Тихом океане.

Совет Безопасности (СБ) ООН осудил последние ракетные испытания КНДР и признал их угрозой всем странам мира. Также СБ осудил КНДР за угрозу одному из государств-членов ООН и потребовал, чтобы Пхеньян незамедлительно прекратил подобные действия.