Индийцы приступили к производству собственного ударного вертолета
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Легкий боевой вертолет LCH (light combat helicopter)
Источник: Bharat Rakshak
Индийская авиастроительная компания Hindustan Aeronautics Limited приступила к серийному производству легкого ударного вертолета LCH национальной разработки. Как сообщает Defense Aerospace, церемония открытия производственной линии состоялась 26 августа текущего года. К настоящему времени ВВС и сухопутные войска Индии разместили заказ на 179 новых вертолетов.
Начало серийного производства военной техники означает окончание всех важных этапов ее испытаний, включая государственные. В ходе разработки LCH прошел множество проверок, включая испытания на максимальную скорость, возможность выполнять полеты в жарком климате и в условиях высокогорья.
Разработка ударного вертолета LCH велась в Индии с 2006 года. Машина создана специально для применения в условиях высокогорья. Длина вертолета составляет 15,8 метра, а диаметр несущего винта — 13,3 метра. Максимальная взлетная масса вертолета составляет 5,8 тонны. LCH способен развивать скорость до 330 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 550 километров.
Индийский вертолет вооружен одной авиационной пушкой калибра 20 миллиметров, а также оснащен четырьмя точками подвески для пусковых установок ракет и пушечных контейнеров. Согласно действующим планам министерства обороны Индии начальная боевая готовность LCH (поступление первых машин в войска и принятие их на вооружение) будет объявлена в 2018 году.
Сегодня в Индии действует программа постепенного снижения вооруженных сил страны от импортных вооружений и военной техники. В рамках этой программы ведется разработка нескольких типов военной техники, включая собственные авианосец, многоцелевой вертолет и беспилотные летательные аппараты.
В ноябре прошлого года в Индии состоялся первый полет ударного беспилотника Tapas 201. Это первый аппарат такого класса, разработанный в Индии. Целью первого полета ударного беспилотника Rustom-II была проверка аэродинамических характеристик аппарата. Беспилотником управляли операторы ВВС Индии.
Tapas 201 оснащен двумя турбовинтовыми двигателями производства российского научно-производственного объединения «Сатурн». Аппарат длиной 9,5 метра и с размахом крыла 20,6 метра сможет развивать скорость до 230 километров в час, а дальность его действия составит 350 километров. Беспилотник сможет нахоиться в воздухе до 24 часов.
Василий Сычёв
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27.08.2017
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