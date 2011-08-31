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Индийцы приступили к производству собственного ударного вертолета

01.09.2017 N+1 76 0
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Вертолет LCH
Легкий боевой вертолет LCH (light combat helicopter)
Источник: Bharat Rakshak

Индийская авиастроительная компания Hindustan Aeronautics Limited приступила к серийному производству легкого ударного вертолета LCH национальной разработки. Как сообщает Defense Aerospace, церемония открытия производственной линии состоялась 26 августа текущего года. К настоящему времени ВВС и сухопутные войска Индии разместили заказ на 179 новых вертолетов.


Начало серийного производства военной техники означает окончание всех важных этапов ее испытаний, включая государственные. В ходе разработки LCH прошел множество проверок, включая испытания на максимальную скорость, возможность выполнять полеты в жарком климате и в условиях высокогорья.


Разработка ударного вертолета LCH велась в Индии с 2006 года. Машина создана специально для применения в условиях высокогорья. Длина вертолета составляет 15,8 метра, а диаметр несущего винта — 13,3 метра. Максимальная взлетная масса вертолета составляет 5,8 тонны. LCH способен развивать скорость до 330 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 550 километров.


Индийский вертолет вооружен одной авиационной пушкой калибра 20 миллиметров, а также оснащен четырьмя точками подвески для пусковых установок ракет и пушечных контейнеров. Согласно действующим планам министерства обороны Индии начальная боевая готовность LCH (поступление первых машин в войска и принятие их на вооружение) будет объявлена в 2018 году.


Сегодня в Индии действует программа постепенного снижения вооруженных сил страны от импортных вооружений и военной техники. В рамках этой программы ведется разработка нескольких типов военной техники, включая собственные авианосец, многоцелевой вертолет и беспилотные летательные аппараты.


В ноябре прошлого года в Индии состоялся первый полет ударного беспилотника Tapas 201. Это первый аппарат такого класса, разработанный в Индии. Целью первого полета ударного беспилотника Rustom-II была проверка аэродинамических характеристик аппарата. Беспилотником управляли операторы ВВС Индии.


Tapas 201 оснащен двумя турбовинтовыми двигателями производства российского научно-производственного объединения «Сатурн». Аппарат длиной 9,5 метра и с размахом крыла 20,6 метра сможет развивать скорость до 230 километров в час, а дальность его действия составит 350 километров. Беспилотник сможет нахоиться в воздухе до 24 часов.


Василий Сычёв
27.08.2017
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