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"Алмаз-Антей" примет участие в форуме "Будущие интеллектуальные лидеры России" в Ярославле

01.09.2017 ТАСС 96 0
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ГСКБ «Алмаз-Антей»

Отмечается, что основная цель участия концерна - поддержка талантливых и целеустремленных ребят из числа будущих выпускников в вопросах определения профессии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" примет участие в форуме "Будущие интеллектуальные лидеры России" в Ярославле. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе концерна.

"Основная цель нашего участия в V всероссийском форуме "Будущие интеллектуальные лидеры России" - поддержка талантливых и целеустремленных ребят из числа будущих выпускников общеобразовательных учреждений в вопросах определения профессии. Представители нашей делегации расскажут школьникам об условиях труда на предприятиях концерна и работе с молодыми специалистами, о востребованных концерном специальностях и направлениях подготовки в рамках высшего и среднего профессионального образования", - процитировали в пресс-службе слова генерального директора концерна Яна Новиков.

Он пояснил, что делегация рассчитывает повысить интерес будущих студентов как концерну в целом, так и к востребованным в компании специальностям и направлениям подготовки высшего образования. "В числе гостей и участников форума - будущие инженеры, конструкторы, ученые. Мы рассчитываем заинтересовать этих молодых людей... познакомить их с работой наших дочерних обществ, организовать дальнейшее адресное сопровождение юных дарований до выпуска из школы и их последующее целевое обучение", - подчеркнул гендиректор.

На форуме "Будущие интеллектуальные лидеры России", который пройдет с 1 по 4 сентября 2017 года в Ярославле, "Алмаз-Антей" представит несколько проектов, разработанных совместно с ведущими техническими вузами России, а участвующие в мероприятии школьники смогут проверить свои умения на стенде концерна.
31.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей

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