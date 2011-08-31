Розовые стены, лакомства в меню и никаких преференций в учебе



Абитуриентка Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К Серова

Источник: © Александр Рюмин/ТАСС Абитуриентка Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К СероваИсточник: © Александр Рюмин/ТАСС

В этом году в Краснодарском высшем военном авиаучилище впервые в новейшей истории российской армии открыт набор девушек, которых будут обучать профессии пилотов оперативно-тактической авиации

Пилотов этой специализации готовят только в Краснодаре.

В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. Героя Советского Союза А.К.Серова прошел день открытых дверей для кандидаток на поступление, после чего начинаются отборочные испытания. Как они будут проходить и что ждет будущих пилотов — рассказывает ТАСС.

“Если постараюсь — поступлю”

В Краснодарском краевом сборном пункте принимают заявления у девушек, мечтающих о карьере военного пилота. Этот этап ничем не отличается от подачи документов на “земные” военные специальности в любом военкомате. Справки, базовый медосмотр, профпсихотбор, результаты ЕГЭ. Более серьезные испытания начнутся после 10 сентября в самом училище, когда в Краснодар съедутся все кандидатки, чьи заявки одобрены военкоматами.

Девушки, подающие заявления, разные: в мини и в джинсах, спортивные и не очень, с длинными русалочьими волосами и с выбритыми под мальчишку висками. Одни услышали о наборе по телевидению, но большинство — уже опытные абитуриентки: подавали документы в вузы и училища на другие военные специальности минувшим летом или планировали карьеру в гражданской авиации. На день открытых дверей некоторые из них специально прилетели в Краснодар по приглашению Министерства обороны РФ, чтобы познакомиться с училищем. Посещение краевого сборного пункта для них — часть экскурсии.

Ангелина Юмакаева — единственная из присутствующих девушка в погонах. “Кадетская форма — это свое, родное, — объясняет она. — Придает уверенности в себе”. Буквы “КК” на плечах и кадетское звание сразу обеспечивают ей назначение на место во главе девичьей колонны. Летом Ангелина уже подавала документы в Военную академию воздушно-космической обороны в Твери на авиадиспетчера. Хотя военных в ее семье нет, стать офицером мечтала с детства. На вопрос о соперницах отвечает дипломатично: “Если постараюсь — поступлю”.

Конкуренция на самом деле предстоит жесткая — в курсанты зачислят всего 15 человек. А конкурс уже сейчас — больше 10 человек на место.

“Была дана команда в комиссариаты всех субъектов РФ подобрать самых мотивированных”, — говорит начальник Управления кадров ВКС МО РФ полковник Виктор Свирида. Проведение экскурсии в формате колонной по трое, по его мнению, является неформальным тестом: “Это романтика, но они должны знать, что будут и сложности”. Кто-то из вчерашних школьниц сразу почувствует тяготы армейского режима и отсеется — лучше сейчас, чем после зачисления.

Минимизировать потери

Краевой сборный пункт находится в ведении полковника Сергея Пуликовского, военного комиссара Краснодарского края. В этом году более двух тысяч молодых людей из региона изъявили желание поступить в военные вузы страны. Среди поступающих обычно есть и девушки. В военной авиации им до сих пор были доступны только нелетные специальности. Например, офицер боевого управления (авиадиспетчер) или специалист по системам спецсвязи. Но в КВВАУЛ женщин по ним сейчас не готовят.

“Престиж военной профессии с каждым годом все выше, — говорит Пуликовский. — То, что девушки приехали сюда из разных регионов страны — уже показатель их желания. Самое большое отсеивание обычно происходит позже, на курсе молодого бойца. Это и строевая, и огневая, и физическая подготовка”.

"Летчик — профессия штучная"

Профессионально-психологические тесты помогают заранее минимизировать отсев среди курсантов. В краевом военкомате краснодарские кандидатки прошли базовое тестирование на компьютере.

“Исследуется много моментов, начиная от способности работать в коллективе и заканчивая суицидальными склонностями. Даже элементарно состав семьи: полная или нет, братья-сестры. Есть ли среди близких родственников офицеры, знает ли абитуриентка, что такое военная профессия. Результаты тестов потом не пропадают, после выпуска их передадут командирам”.

На отборочных испытаниях в самом училище профпсихотбор будет “заточен” конкретно под авиацию. По словам начальника КВВАУЛ полковника Виктора Ляхова, специальные тесты выявят “стрессоустойчивость, порядок распределения и переключения внимания, умение работать в условиях помех, делать несколько дел одновременно”.

У самого Ляхова трое детей, двое из них — девочки. И хотя младшей нет и четырех лет, коллеги шутят, что женский набор он организовал с видами на будущее.

Ответы на вопросы теста обрабатывает программа, она же определяет группу профпсихотбора. “Идеально первая. Очень хорошо — вторая. Четвертую мы не берем. Профессионально важные качества не зависят от половых признаков и заложены на генетическом уровне папами и мамами. Многие из девушек расстроятся, но не каждому дано. Ничего страшного, значит, человек талантлив в другой области. Летчик — профессия штучная”.

В военкоматах по месту жительства девушки-кандидатки уже прошли или проходят сейчас и первичную медкомиссию: окулист, невропатолог, хирург, стоматолог, терапевт. На втором этапе отбора им предстоит обследование на годность собственно к летному обучению, включая испытания в барокамере и обследование врача-лора.

В традиционном составе врачебно-летной комиссии есть лишь одно изменение: на период наборной кампании из военного госпиталя в училище командируют специалиста-гинеколога. На стадионе училища пройдет сдача нормативов по физподготовке. Дисциплины отличаются от мужских только испытаниями на силу: наклоны туловища вместо подтягиваний. Бег по стадиону — на стандартные дистанции 100 м и 1 км.

Изменений в распорядке и учебной программе не будет

В вузе есть и священник — помощник начальника училища по работе с верующими..Отец Владимир — настоятель храма св. Иоанна Воина, с которым соседствует летный вуз. Отец Владимир закончил Ейское высшее военное авиационное училище, имеет звание майора и большой опыт работы летчиком-инструктором в самом КВВАУЛ. “Когда-то сам летал на такой машине”, — показывает он на стоящий перед храмом памятник-истребитель.

Для женщин-курсантов в училище действительно старались создать более комфортный быт, чем для парней. Проживание по двое, стены нежно-розового цвета, один санузел на блок из двух комнат. “Курсанты-юноши живут в достойных, но более аскетичных условиях. У девушек будет возможность использовать стиральные машинки, моющие пылесосы. В рацион мы не планируем ничего добавлять, сладкое в меню уже есть. Изменений в распорядке и учебной программе тоже никаких не будет. Cделаем из них хороших воздушных бойцов”.

Тренажеры — в пятом семестре

Самая высокотехнологичная часть экскурсии — это комплекс авиатренажеров, имитирующих полет на различных типах машин. “Это Л-39. Визуализация максимально приближена к реальному полету. Панорама примерно 120%. Можно тренировать фигуры высшего пилотажа, отрабатывать применение вооружения по воздушным или наземным целям. Крушения? Конечно, случаются. Инструктор через наушники руководит полетом. Это кропотливый процесс”, — персонал тренажерного комплекса готов делиться любыми техническими нюансами профессии.

Имена прошедших отбор станут известны 25 сентября, а с 1 октября начнутся занятия. Первые два года это будут общие для всех высших военных авиационных учебных заведений теоретические курсы. Полеты на авиатренажерах стоят в учебном плане лишь в пятом семестре. Курсантам предстоит виртуально налетать 15 часов, после чего их распределят в полки для практических занятий. Именно тогда, в 2020 году, первые в современной России военные курсантки-летчицы сядут за настоящий штурвал и поднимутся в небо.

Военный комиссар Краснодарского края полковник Пуликовский предупреждает, что на службе никаких преференций для девушек не будет. “Конечно, все еще предстоит обкатать. Но командир не должен иметь какого-то предела из-за того, что фамилия у пилота Иванова, а не Иванов. Задачи ставятся одинаковые”.

В СССР вузов, где готовили пилотов-женщин, было более 15.

Ольга Калантарова