Техмаш готовит новые производственные линии для выпуска СВЧ-приборов



Логотип АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (Техмаш)

Источник: http://tecmash.ru/ Логотип АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (Техмаш)Источник: http://tecmash.ru/

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех приступает к техническому перевооружению производства СВЧ-приборов. Открытие новых участков по их изготовлению запланировано на базе НИИ электронных приборов в г. Новосибирске.

Проект техперевооружения производства СВЧ- приборов (сверхвысоких частот) предусматривает покупку и установку современного оборудования на новых производственных площадях, внедрение автоматизированных систем управления и контроля, обновление испытательной лаборатории, а также создание новых рабочих мест.

С вводом новых участков ожидается повышение технико-экономических показателей производства выпускаемой и перспективной продукции. В частности, увеличатся объемы производства изделий собственных разработок, имеющих в своем составе СВЧ-блоки в микрополосковом исполнении. Главной же составляющей техперевооружения СВЧ- производства является повышение промышленной безопасности. Срок реализации данного проекта 2017-2019 г.

Кроме того, Техмаш продолжает на базе «НИИЭП» научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию принципиально новых изделий с более высокими тактико-техническими характеристиками. Среди них радиоэлектронная и оптическая аппаратура, средства электронной автоматики для бортового оборудования различных средств вооружений и военной техники.