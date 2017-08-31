Техмаш готовит новые производственные линии для выпуска СВЧ-приборов
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Логотип АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (Техмаш)
Источник: http://tecmash.ru/
Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех приступает к техническому перевооружению производства СВЧ-приборов. Открытие новых участков по их изготовлению запланировано на базе НИИ электронных приборов в г. Новосибирске.
Проект техперевооружения производства СВЧ- приборов (сверхвысоких частот) предусматривает покупку и установку современного оборудования на новых производственных площадях, внедрение автоматизированных систем управления и контроля, обновление испытательной лаборатории, а также создание новых рабочих мест.
С вводом новых участков ожидается повышение технико-экономических показателей производства выпускаемой и перспективной продукции. В частности, увеличатся объемы производства изделий собственных разработок, имеющих в своем составе СВЧ-блоки в микрополосковом исполнении. Главной же составляющей техперевооружения СВЧ- производства является повышение промышленной безопасности. Срок реализации данного проекта 2017-2019 г.
Кроме того, Техмаш продолжает на базе «НИИЭП» научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию принципиально новых изделий с более высокими тактико-техническими характеристиками. Среди них радиоэлектронная и оптическая аппаратура, средства электронной автоматики для бортового оборудования различных средств вооружений и военной техники.
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31.08.2017
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