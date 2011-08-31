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«КАМАЗ» поставит высокопроходимую автотехнику для нужд ООН

01.09.2017 ПАО "КАМАЗ" 254 0
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КАМАЗ-43118
Полноприводное шасси КАМАЗ-43118
Источник: http://spetstehniks.ru/

ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) поставит почти 130 единиц автотехники в рамках второго этапа реализации проекта Всемирной продовольственной программы ООН по переоснащению парка грузовых автомобилей, используемых для транспортировки гуманитарной помощи, автомобилями российского производства.


До конца 2018 года лидер российского грузового машиностроения отгрузит в Африку 97 автомобилей КАМАЗ, а также 30 прицепов производства ПАО «НЕФАЗ», дочернего предприятия автогиганта в Башкирии, и комплекты запасных частей. Речь идёт о бортовых автомобилях КАМАЗ-43118 (6х6), КАМАЗ-63501 (8х8), учебных классах на базе шасси КАМАЗ-43118 (6х6) и автотопливозаправщиках. Вся техника адаптирована к тяжёлым условиям эксплуатации при полном бездорожье.


В соответствии с соглашением о стратегическом партнёрстве между правительством РФ и ВПП ООН, подписанным в 2014 году, Россия осуществляет взносы в фонд программы, уделяя особое внимание наращиванию парка транспортных средств ВПП. Автотехника КАМАЗ служит российским вкладом в натуральной форме в фонд Всемирной продовольственной программы ООН. Так, в рамках первого этапа реализации проекта по переоснащению парка грузовых автомобилей в 2014-2015 годах «КАМАЗ» уже поставил свыше 200 единиц автотехники. Бортовые автомобили, самосвалы, автотопливозаправщики и передвижные авторемонтные мастерские были направлены в Южный Судан, Судан, Гану, Уганду и Афганистан.
31.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Афганистан
Россия
Судан
Уганда
Компании
КАМАЗ
ООН

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