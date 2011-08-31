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«Росэлектроника» поставляет радиолокационное оборудование в Юго-Восточную Азию

01.09.2017 ОАО «Росэлектроника» 254 0
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Rosel
Холдинговая компания «Российская электроника»

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) успешно завершил первый этап реализации контракта на поставку радиотехнического оборудования в одну из стран Юго-Восточной Азии. Аэродромный обзорный радиолокатор Челябинского радиозавода «Полёт» успешно прошел испытания и отправлен заказчику.


«Системы радиолокации, навигации и посадки, выпускаемые нашим Челябинским радиозаводом «Полёт», получили признание российских и зарубежных заказчиков, - прокомментировал заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин. - Техника адаптирована к непрерывной работе в самых сложных условиях, в том числе тропических. Успешное завершение коллективом завода поставки оборудования будет достойным подарком к 65-летнему юбилею, который отмечает в эти дни Челябинский радиозавод «Полёт».


Завершенный первый этап выполнения контракта предусматривал изготовление оборудования, комплекта ЗИП и подготовку группы технических специалистов иностранного заказчика к эксплуатации и обслуживанию аэродромного обзорного радиолокатора АОРЛ-1АС. При участии группы приемки заказчика успешно выполнена программа заводских испытаний изделия и подписаны акты предварительной приемки имущества. Кроме того, контрактом предусмотрены развертывание, настройка, наземные и летные проверки радиолокатора на объекте заказчика.


Ранее в 2017 году Челябинским радиозаводом «Полёт» оснащены системами навигации и посадки два аэродрома в Казахстане. АО «ЧРЗ «Полёт» является единственным изготовителем основных средств радиотехнического обеспечения полётов для аэродромов государственной авиации. На сегодняшний момент радиолокационным и навигационным оборудованием производства ЧРЗ «Полёт» оборудовано более 160 аэродромов в 31 стране мира.
31.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Росэлектроника

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