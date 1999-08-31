Иран начал производство собственных тяжелых истребителей
|
|
Самолет-заправщик на базе Boeing 747 ВВС Ирана, рядом с ним истребители МиГ-29, F-4E и F-14A.
Источник: IRNA
Исламская республика Иран планирует вскоре развернуть производство собственных тяжелых истребителей. Об этом заявил министр обороны Амир Хатами.
"Создание тяжелых боевых самолетов входит в планы ведомства. Уже проведена подготовка к производству такого отечественного истребителя и завершены первоначальные исследования", - приводит слова бригадного генерала Хатами иранское агентство "Тасним".
Министр обороны также высказался за развитие иранской стратегической авиации и отметил успехи в разработке новых иранских систем противовоздушной обороны.
"Ракетная система дальнего радиуса действия "Бавар-373", спроектированная и изготовленная иранскими экспертами, готова более чем на 85%", - сообщил Хатами.
На сегодняшний день авиапарк иранской армии включает помимо старых советских и западных истребителей 35 боевых самолетов иранского производства "Сакех" и "Азаракш", которые являются версией американского многоцелевого самолета F-5. Также пока в единственном экземпляре-прототипе существует иранский многофункциональный фронтовой истребитель "Кахер-313", выполненный по стелс-технологии.
|
30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.08.2017 Индонезия ждет решения России по бартеру истребителей Су-35
28.08.2017 Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
23.08.2017 Индонезия за миллиард долларов купит 11 российских истребителей Су-35
17.08.2017 Аргентина отказалась от покупки израильских истребителей "Кфир"
17.08.2017 Navantia предложила австралийским ВМС фрегаты F-5000
09.08.2017 Инфраструктура для базирования закупаемых Индонезией в России Су-35 пока не готова
04.08.2017 Министр торговли Индонезии в ходе визита в Россию обсудит вопрос о закупке истребителей Су-35
19.07.2017 Нейтралитет во всеоружии