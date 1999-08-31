Иран начал производство собственных тяжелых истребителей



Самолет-заправщик на базе Boeing 747 ВВС Ирана, рядом с ним истребители МиГ-29, F-4E и F-14A.

Источник: IRNA Самолет-заправщик на базе Boeing 747 ВВС Ирана, рядом с ним истребители МиГ-29, F-4E и F-14A.Источник: IRNA

Исламская республика Иран планирует вскоре развернуть производство собственных тяжелых истребителей. Об этом заявил министр обороны Амир Хатами.

"Создание тяжелых боевых самолетов входит в планы ведомства. Уже проведена подготовка к производству такого отечественного истребителя и завершены первоначальные исследования", - приводит слова бригадного генерала Хатами иранское агентство "Тасним".

Министр обороны также высказался за развитие иранской стратегической авиации и отметил успехи в разработке новых иранских систем противовоздушной обороны.

"Ракетная система дальнего радиуса действия "Бавар-373", спроектированная и изготовленная иранскими экспертами, готова более чем на 85%", - сообщил Хатами.

На сегодняшний день авиапарк иранской армии включает помимо старых советских и западных истребителей 35 боевых самолетов иранского производства "Сакех" и "Азаракш", которые являются версией американского многоцелевого самолета F-5. Также пока в единственном экземпляре-прототипе существует иранский многофункциональный фронтовой истребитель "Кахер-313", выполненный по стелс-технологии.