Четыре запущенных "Союзом" микроспутника не вышли на связь



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Четыре спутника из 72, запущенных в июле на орбиту с помощью российской ракеты-носителя "Союз-2.1а", не вышли на связь, еще два аппарата не заняли запланированные орбиты, сообщает Space News.

По данным издания, на связь не вышли два кубсата частной компании Dauria Aerospace, спутник Московского авиационного института "Искра-МАИ-85", а также аппарат Московского государственного университета "Маяк". Кроме того, на необходимых орбитах не оказались американские Lemur-2 и Flock 2k.

Отмечается, что причинами некорректной работы спутников могут быть как технические ошибки аппаратов, так и проблемы, вызванные самой ракетой.

14 июля "Союз-2.1а" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" и группой из 72 малых спутников стартовал с космодрома Байконур. Спутники были запущены в интересах иностранных заказчиков из США, Германии, Японии, Канады и Норвегии. Также на орбиту были выведены два малых космических аппарата "МКА-Н", которые частная российская компания Dauria Aerospace разработала для "Роскосмоса".