Порошенко призвал США увеличить финансирование программ безопасности Украины



Армия Украины. Источник: stat-ua.com.ua Армия Украины. Источник: stat-ua.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко призвал США рассмотреть возможность увеличения финансирования программ безопасности, включая предоставление оборонных вооружений. Об этом он заявил в ходе встречи с делегацией американского Конгресса, которую возглавил член комитета по ассигнованиям Палаты представителей Гарольд Роджерс, сообщает пресс-служба украинского лидера.

"Петр Порошенко также призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы помощи в вопросах безопасности украинскому государству, включая предоставление вооружений оборонного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих", — сказано в сообщении пресс-службы.

В свою очередь, члены Конгресса заверили, что будут политически и финансово поддерживать Украину в борьбе за восстановление территориальной целостности.