Порошенко призвал США увеличить финансирование программ безопасности Украины
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Армия Украины. Источник: stat-ua.com.ua
Президент Украины Петр Порошенко призвал США рассмотреть возможность увеличения финансирования программ безопасности, включая предоставление оборонных вооружений. Об этом он заявил в ходе встречи с делегацией американского Конгресса, которую возглавил член комитета по ассигнованиям Палаты представителей Гарольд Роджерс, сообщает пресс-служба украинского лидера.
"Петр Порошенко также призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы помощи в вопросах безопасности украинскому государству, включая предоставление вооружений оборонного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих", — сказано в сообщении пресс-службы.
В свою очередь, члены Конгресса заверили, что будут политически и финансово поддерживать Украину в борьбе за восстановление территориальной целостности.
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30.08.2017
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