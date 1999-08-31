National Interest: сирийский конфликт помог России «подтянуть» беспилотники до уровня США
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-10»
Источник: gazeta.ru
Россия, отстающая от Запада в разработке беспилотников, стремительно сокращает разрыв, в этом ей помогло участие в сирийском конфликте, пишет The National Interes. Статью приводит ИноТВ.
По данным журнала, российские БПЛА уже совершили более 14 тыс. вылетов в Сирии.
С использованием БПЛА обеспечен непрерывный круглосуточный контроль наземной обстановки практически на всей территории Сирии, цитирует автор слова начальника управления Генштаба ВС РФ генерал-майора Александра Новикова, сказанные на форуме «Армия-2017».
По словам Новикова, беспилотники «применяются для контроля за действиями войск, за соблюдением режима прекращения огня, доставкой гуманитарных грузов, в интересах обеспечения поисково-спасательного операций».
По мнению эксперта Сэмюэла Бендетта из Военно-морского аналитического центра, Москва научилась производить беспилотники на своих сирийских операциях.
Российские беспилотники совершили множество разведывательных полетов с целью наблюдения и рекогносцировки, что позволило им и их сирийским союзникам лучше контролировать ситуацию на местах. Это ставит Россию на один уровень с ее американскими коллегами в вопросах применения БПЛА во враждебной среде и продолжающихся боевых операциях, сказал Бендетт.
В статье отмечается, что Россия разработала целый ряд беспилотников для различных миссий. В качестве примера автор выделил три «рабочие лошадки»: «комплекс ближнего действия воздушной разведки и наблюдения "Элерон", многофункциональный беспилотный комплекс "Орлан-10" и БПЛА «Форпост» – лицензированная копия израильского IAI Searcher».
Издание напоминает, что ранее в применении боевых дронов Россия отставала даже от Ирана. Поняв, что беспилотники в руках врага становятся настоящей угрозой, Кремль начал разрабатывать контрмеры.
Таким образом, «сирийская кампания позволила Москве преподать своей армии множество полезных уроков и подготовить ее к будущему», заключает автор.
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30.08.2017
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