National Interest: сирийский конфликт помог России «подтянуть» беспилотники до уровня США



Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-10»

Источник: gazeta.ru Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-10»Источник: gazeta.ru

Россия, отстающая от Запада в разработке беспилотников, стремительно сокращает разрыв, в этом ей помогло участие в сирийском конфликте, пишет The National Interes. Статью приводит ИноТВ.

По данным журнала, российские БПЛА уже совершили более 14 тыс. вылетов в Сирии.

С использованием БПЛА обеспечен непрерывный круглосуточный контроль наземной обстановки практически на всей территории Сирии, цитирует автор слова начальника управления Генштаба ВС РФ генерал-майора Александра Новикова, сказанные на форуме «Армия-2017».

По словам Новикова, беспилотники «применяются для контроля за действиями войск, за соблюдением режима прекращения огня, доставкой гуманитарных грузов, в интересах обеспечения поисково-спасательного операций».

По мнению эксперта Сэмюэла Бендетта из Военно-морского аналитического центра, Москва научилась производить беспилотники на своих сирийских операциях.

Российские беспилотники совершили множество разведывательных полетов с целью наблюдения и рекогносцировки, что позволило им и их сирийским союзникам лучше контролировать ситуацию на местах. Это ставит Россию на один уровень с ее американскими коллегами в вопросах применения БПЛА во враждебной среде и продолжающихся боевых операциях, сказал Бендетт.

В статье отмечается, что Россия разработала целый ряд беспилотников для различных миссий. В качестве примера автор выделил три «рабочие лошадки»: «комплекс ближнего действия воздушной разведки и наблюдения "Элерон", многофункциональный беспилотный комплекс "Орлан-10" и БПЛА «Форпост» – лицензированная копия израильского IAI Searcher».

Издание напоминает, что ранее в применении боевых дронов Россия отставала даже от Ирана. Поняв, что беспилотники в руках врага становятся настоящей угрозой, Кремль начал разрабатывать контрмеры.

Таким образом, «сирийская кампания позволила Москве преподать своей армии множество полезных уроков и подготовить ее к будущему», заключает автор.