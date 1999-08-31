Серийные поставки истребителей Су-57 запланированы на 2019 год
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Российские многофункциональные истребители пятого поколения Т-50 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минобороны России планирует подписать контракт на закупку установочной партии истребителей пятого поколения Су-57 в 2018 году с поставкой машин в 2019-м, заявил журналистам в среду замминистра обороны Юрий Борисов.
"Сегодня мы прорабатываем подписание контракта на поставку установочной партии этих истребителей в 2018 году с поставкой машин в 2019 году", - сказал Борисов в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам форума "Армия-2017".
Пока что опытные образцы ПАК ФА летают с двигателем "первого этапа" - "изделием-117", который уже запущен в серийное производство. Основной двигатель - "второго этапа" - пока разрабатывается.
Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге будет значительно превосходить "изделие-117", а по конструктивно-технологическому исполнению и уровню достигаемых параметров будет полностью соответствовать мировому уровню двигателя пятого поколения.
Су-57 (проект ПАК ФА) - российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Первый полет состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре, первый публичный показ истребителя - в 2011 году на авиационно-космическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском.
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30.08.2017
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