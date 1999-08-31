В Минобороны рассказали о росте показателей выполнения гособоронзаказа



Юрий Борисов

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Юрий БорисовИсточник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с каждым годом улучшают показатели выполнения Гособоронзаказа: ожидается, что в 2017 году он будет выполнен как минимум на 97%, заявил журналистам в среду в ходе пресс-конференции, посвященной итогам форума "Армия-2017", заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Критерием эффективности (взаимодействия с предприятиями ОПК - ред.) я считаю выполнение Гособоронзаказа. Как вы знаете, в последние годы этот показатель все время растет. Если в 2013 году он составлял порядка 86%, то уже в 2016 году уровень выполнения ГОЗ составил уже 97%. По прогнозам этого года, он будет как минимум не хуже", - сказал он.

Борисов отметил, что залогом успешного взаимодействия военного ведомства с российской "оборонкой" являются заключаемые Минобороны и предприятиями долгосрочные контракты сроком до пяти лет, а также соглашения по обслуживанию ранее поставленной в войска техники на протяжении ее жизненного цикла.