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Создание научных рот полностью себя оправдало, считают в Минобороны

31.08.2017 РИА Новости 221 0
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Юрий Борисов
Юрий Борисов
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Создание в Вооружённых силах РФ научных рот полностью себя оправдало, ряд разработок готовят к принятию на вооружение российской армии, заявил журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам форума "Армия-2017".

Выставка вооружений и военной техники "Армия-2017" прошла с 22 по 27 августа в подмосковной Кубинке.

"Отдельно хочу остановиться на экспозиции научных рот. Когда они только создавались, эта идея имела разные оценки, было много скептиков, но сегодня ясно, что эта инициатива полностью удалась", - сказал Борисов.

По словам замминистра, на "Армии-2017" молодые военные ученые представили ряд разработок, которые в будущем планируется использовать в российской армии, в том числе новый 3D-тренажёр. Благодаря этому тренажеру военные смогут обучаться развертыванию и свёртыванию сложных комплексов вооружений.

Ранее представитель Инновационного клуба заявляла, что на форуме была представлена 121 разработка, 42 из них были выполнены научными ротами.

Первые научные роты были сформированы в 2013 году в главном командовании Воздушно-космических сил и главном управлении Генерального штаба. Научные роты создаются под конкретные научно-прикладные задачи на базе научно-исследовательских учреждений и высших военно-учебных заведений Минобороны.
30.08.2017
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