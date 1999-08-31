На форуме "Армия-2017" отобрали почти 350 инновационных проектов



Посетители в павильоне государственной корпорации Ростех на международном военно-техническом форуме Армия-2017

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Посетители в павильоне государственной корпорации Ростех на международном военно-техническом форуме Армия-2017Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рабочие группы отобрали 346 инновационных разработок, представленных компаниями на форуме "Армия-2017", сообщил в среду журналистам замминистра обороны России генерал армии Павел Попов.

"Всего по результатам работы 228 экспертов предварительно отобрано 346 инновационных разработок и проектов", - сказал он, приведя в пример развитие экипировки "солдата будущего", представленное "Ростехом", боевые модули концерна "Калашников", новое стрелковое оружие, средства борьбы с беспилотниками.

По его словам, после окончания форума работа не остановлена - в Минобороны продолжают анализировать ситуацию и формировать предложения по дальнейшему применению разработок.