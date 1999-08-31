Минобороны намерено развивать сотрудничество с африканскими странами



Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на пресс-конференции по итогам форума Армия-2017. 30 августа 2017

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на пресс-конференции по итогам форума Армия-2017. 30 августа 2017Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия намерена развивать военное и военно-техническое сотрудничество и широко выходить на перспективный африканский рынок, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

"Африка и в бытность Советского Союза, и в нынешние времена является территорией интересов и Советского Союза и России - это совершенно очевидно. Если обратиться к истории, очевидно, что многие страны на африканском континенте обрели вновь или защитили свою независимость и суверенитет благодаря беспрецедентной, многоплановой, всесторонней поддержке Советского Союза, а затем еще по преемственности и России", - сказал Фомин по итогам форума "Армия-2017".

"Будем развивать наше взаимное военное и военно-техническое сотрудничество", - подчеркнул замминистра. По его словам, сотрудничество будет развиваться и со старыми партнерами, взаимодействие с которыми было приостановлено по каким-либо причинам, и с новыми партнерами, которых приобрела РФ на африканском континенте.

Фомин подчеркнул, что РФ будет использовать разные формы и методы сотрудничества.

"Во-первых, хороши те схемы и тот опыт, который использовался и в Советском Союзе. Мы говорим об основных принципах мирового права, поставках оружия или взаимодействия на собственно военной ниве. И Советский Союз, и Россия неизменно соблюдали все основные принципы международного права. Мы всегда поставляли вооружение и оказывали услуги по военной линии только законным правительствам государств", - сказал Фомин, отметив, что РФ не оказывала поддержки незаконным формированиям и государствам, находящимся под рестрикциями.

"И эти модели и принципы мы, конечно, сохраняем и в будущем сохраним в перспективе. Конечно же, появляются и новые способы и методы взаимодействия с учетом того, что мир быстро меняется, в 21 веке новые императивы, новые вызовы и угрозы требуют новых средств и методов парирования и, соответственно, взаимодействия… Мы, как, собственно, другие партнёры, с которыми мы состязаемся или конкурируем, начинаем адаптироваться к соответствующей ситуации, экономическим и финансовым условиям", - сообщил замглавы военного ведомства.

Он рассказал, что зачастую необходимым требованием сейчас является требование об обязательной локализации производства вооружения и военной техники на территории страны, не исключая африканские страны.

"Мы идем на это, применяются различные формы и условия расчетов, в том числе и нетрадиционные, мы максимально гибки в этом. Очень широко распространена во многих странах практика применения офсетных программ. Россия использует этот способ взаимодействия. Мы сохраняем и старые, и новые методы. И мы считаем, что у нас есть большие перспективы на африканском рынке", - заключил Фомин.