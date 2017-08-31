Выдох преисподней: почему огнемет "Шмель" стал самым опасным оружием пехоты



Результат стрельбы огнемета Шмель

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Результат стрельбы огнемета ШмельИсточник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости, Андрей Станавов. Военнослужащие войск РХБЗ Южного военного округа сегодня расстреляли позиции условного противника на полигоне в Волгоградской области. Стрельбы выполнялись в том числе из реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель" и их модернизированных версий повышенной дальности и мощности РПО-ПДМ. "Шмели" - оружие страшное и удивительное, поскольку по своей огневой мощи сопоставимо с гаубичной артиллерией калибра 152 миллиметра. Только, в отличие от гаубицы, огнемет весит всего 11 килограммов и свободно умещается за спиной пехотинца. А усовершенствованный - еще легче. О том, почему в момент взрыва объемно-детонирующей капсулы "Шмеля" в закрытом помещении лучше не оказываться рядом и за какие грехи афганские моджахеды прозвали это чудо-оружие "шайтан-трубой", - в материале РИА Новости.

Брызги пламени

Огонь и война - понятия неразделимые. История помнит много эпизодов, когда люди пытались поставить пламя себе на службу и обратить его против врага. И если в древности над полем боя летали горящие стрелы, то сегодня им на смену пришли алюминиевые капсулы с особой термобарической смесью объемного взрыва. Разработка Тульского КБ приборостроения - реактивный пехотный огнемет "Шмель" негласно считается самым смертоносным носимым оружием пехоты. Эта адская машинка обладает чудовищной разрушительной силой - объемно-детонирующий боеприпас по мощности взрыва приравнивается специалистами к тяжелому артиллерийскому снаряду. После детонации образуется аэрозольное облако взрывчатого вещества, которое мгновенно воспламеняется. Если "Шмель" залетел в окно - шансов выжить у находящихся внутри людей не остается. Да и не факт, что здание после этого останется стоять.

Несмотря на то что в мире разработано огромное количество различных модификаций огнеметов, отечественные реактивные устройства стоят в этом списке особнячком. Основное преимущество таких систем перед классическими струйными - дальность стрельбы. Обычный ранцевый "струйник" вынуждает бойца вплотную подходить к противнику, что в условиях боя может быть чревато, плюс ко всему велик риск поджечь самого себя. Кроме того, эти огнеметы тяжелы и неудобны в переноске, хотя за счет свой простоты и используются в ряде армий до сих пор. При этом компактный и легкий "Шмель" способен эффектно забросить огненный шар на расстояние до 800 метров.

Военнослужащий ВС РФ с РПО-А "Шмель" Источник: twower.livejournal.com

Огонь и труба

Конструктивно смертоносное "насекомое" устроено довольно просто, впрочем, как и все гениальное в этом мире. Одноразовая пластиковая пусковая труба с фланцами одновременно играет роль контейнера для переноски реактивного боезаряда (алюминиевая капсула со смесью и пороховой двигатель). За счет герметичности попадание внутрь влаги и пыли полностью исключено. Снаружи на трубе установлены рукоятки, спусковой механизм и довольно примитивный оптический прицел со шкалой дальности. Предусмотрен ремень для переноски и связывания двух "Шмелей" во вьюк: около 20 килограммов за спиной - вполне посильный вес для пехотинца.

Изначально уникальный огнемет разрабатывался под войну в Афганистане - в 1988 году его приняли на вооружение и раздали в пехотных подразделениях как частичную замену артиллерии и авиации. И, надо отметить, с этой задачей он отлично справился. За невероятную огневую мощь, соизмеримую с фугасными авиабомбами и снарядами, моджахеды прозвали "Шмель" "шайтан-трубой". Отличная дальность и неплохая прицельность изделия позволяла советским солдатам в буквальном смысле слова выжигать боевиков из зданий и укрытий, доставать минометные и пулеметные расчеты в ущельях и складках местности. Пик боевого применения "Шмелей" пришелся на Чечню, Дагестан и другие районы боевых действий на Северном Кавказе.

"На Кавказе надворные постройки, дома, гаражи - все это использовалось как огневые точки. Давить такие с помощью танков, конечно, можно было, но сопутствующий ущерб был недопустим. Использование "Шмеля" в этом случае оправдывалось на сто процентов. Одним выстрелом можно было "раздолбать" практически любую укрепленную точку - будь то дом, сарай или тому подобное", - ранее в интервью телеканалу "Звезда" рассказал военнослужащий федеральных войск капитан Юрий Сеньков.

"Милое название"

Важная особенность огнемета - наличие в передней части капсулы кумулятивного мини-заряда, который позволяет пробивать легкую бронетехнику, автомобили, не слишком толстые стены зданий и укреплений. После пробития другой мини-заряд распыляет специальный аэрозоль, который мгновенно вспыхивает от детонатора и образует облако огня диаметром до семи метров. При этом смесь детонирует гораздо мощнее, чем обычные твердые взрывчатые вещества. Эффект объемного взрыва не оставляет противнику путей отхода - в замкнутом пространстве все за доли секунды выгорает до белой окалины. При взрыве в небольшой постройке возникает колоссальное избыточное давление, способное буквально снести стены здания и сорвать крышу.

Несмотря на выдающиеся боевые характеристики "Шмелей", разработчики продолжают их совершенствовать. Одной из современных версий огнемета является ПДМ-А с повышенной дальностью и мощностью. Модернизированный "Шмель" отличается также более низкой массой. К примеру, связка из двух огнеметов весит всего 19 килограммов, при этом дальность стрельбы возросла до 1700 метров. Предусмотрена возможность установки прицела ночного видения.

"Шмелями" традиционно вооружают подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты, морской пехоты, спецназа. Кроме России, огнеметы стоят на вооружении в армиях стран СНГ и бывших участников Варшавского договора. Пару лет назад уникальные отечественные огнеметы "засветились" в руках военнослужащих сирийских правительственных войск. Один из авторов американского ресурса "Популярная механика" тогда отметил, что, несмотря на свое "милое название", это оружие вселяет самый настоящий ужас.