Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Выдох преисподней: почему огнемет "Шмель" стал самым опасным оружием пехоты

31.08.2017 РИА Новости 510 1
0
Понравилась новость?
 0
Шмель
Результат стрельбы огнемета Шмель
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости, Андрей Станавов. Военнослужащие войск РХБЗ Южного военного округа сегодня расстреляли позиции условного противника на полигоне в Волгоградской области. Стрельбы выполнялись в том числе из реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель" и их модернизированных версий повышенной дальности и мощности РПО-ПДМ. "Шмели" - оружие страшное и удивительное, поскольку по своей огневой мощи сопоставимо с гаубичной артиллерией калибра 152 миллиметра. Только, в отличие от гаубицы, огнемет весит всего 11 килограммов и свободно умещается за спиной пехотинца. А усовершенствованный - еще легче. О том, почему в момент взрыва объемно-детонирующей капсулы "Шмеля" в закрытом помещении лучше не оказываться рядом и за какие грехи афганские моджахеды прозвали это чудо-оружие "шайтан-трубой", - в материале РИА Новости.

Брызги пламени

Огонь и война - понятия неразделимые. История помнит много эпизодов, когда люди пытались поставить пламя себе на службу и обратить его против врага. И если в древности над полем боя летали горящие стрелы, то сегодня им на смену пришли алюминиевые капсулы с особой термобарической смесью объемного взрыва. Разработка Тульского КБ приборостроения - реактивный пехотный огнемет "Шмель" негласно считается самым смертоносным носимым оружием пехоты. Эта адская машинка обладает чудовищной разрушительной силой - объемно-детонирующий боеприпас по мощности взрыва приравнивается специалистами к тяжелому артиллерийскому снаряду. После детонации образуется аэрозольное облако взрывчатого вещества, которое мгновенно воспламеняется. Если "Шмель" залетел в окно - шансов выжить у находящихся внутри людей не остается. Да и не факт, что здание после этого останется стоять.

Несмотря на то что в мире разработано огромное количество различных модификаций огнеметов, отечественные реактивные устройства стоят в этом списке особнячком. Основное преимущество таких систем перед классическими струйными - дальность стрельбы. Обычный ранцевый "струйник" вынуждает бойца вплотную подходить к противнику, что в условиях боя может быть чревато, плюс ко всему велик риск поджечь самого себя. Кроме того, эти огнеметы тяжелы и неудобны в переноске, хотя за счет свой простоты и используются в ряде армий до сих пор. При этом компактный и легкий "Шмель" способен эффектно забросить огненный шар на расстояние до 800 метров.


Военнослужащий ВС РФ с РПО-А "Шмель"
Источник: twower.livejournal.com

Огонь и труба

Конструктивно смертоносное "насекомое" устроено довольно просто, впрочем, как и все гениальное в этом мире. Одноразовая пластиковая пусковая труба с фланцами одновременно играет роль контейнера для переноски реактивного боезаряда (алюминиевая капсула со смесью и пороховой двигатель). За счет герметичности попадание внутрь влаги и пыли полностью исключено. Снаружи на трубе установлены рукоятки, спусковой механизм и довольно примитивный оптический прицел со шкалой дальности. Предусмотрен ремень для переноски и связывания двух "Шмелей" во вьюк: около 20 килограммов за спиной - вполне посильный вес для пехотинца.

Изначально уникальный огнемет разрабатывался под войну в Афганистане - в 1988 году его приняли на вооружение и раздали в пехотных подразделениях как частичную замену артиллерии и авиации. И, надо отметить, с этой задачей он отлично справился. За невероятную огневую мощь, соизмеримую с фугасными авиабомбами и снарядами, моджахеды прозвали "Шмель" "шайтан-трубой". Отличная дальность и неплохая прицельность изделия позволяла советским солдатам в буквальном смысле слова выжигать боевиков из зданий и укрытий, доставать минометные и пулеметные расчеты в ущельях и складках местности. Пик боевого применения "Шмелей" пришелся на Чечню, Дагестан и другие районы боевых действий на Северном Кавказе.

"На Кавказе надворные постройки, дома, гаражи - все это использовалось как огневые точки. Давить такие с помощью танков, конечно, можно было, но сопутствующий ущерб был недопустим. Использование "Шмеля" в этом случае оправдывалось на сто процентов. Одним выстрелом можно было "раздолбать" практически любую укрепленную точку - будь то дом, сарай или тому подобное", - ранее в интервью телеканалу "Звезда" рассказал военнослужащий федеральных войск капитан Юрий Сеньков.

"Милое название"

Важная особенность огнемета - наличие в передней части капсулы кумулятивного мини-заряда, который позволяет пробивать легкую бронетехнику, автомобили, не слишком толстые стены зданий и укреплений. После пробития другой мини-заряд распыляет специальный аэрозоль, который мгновенно вспыхивает от детонатора и образует облако огня диаметром до семи метров. При этом смесь детонирует гораздо мощнее, чем обычные твердые взрывчатые вещества. Эффект объемного взрыва не оставляет противнику путей отхода - в замкнутом пространстве все за доли секунды выгорает до белой окалины. При взрыве в небольшой постройке возникает колоссальное избыточное давление, способное буквально снести стены здания и сорвать крышу.

Несмотря на выдающиеся боевые характеристики "Шмелей", разработчики продолжают их совершенствовать. Одной из современных версий огнемета является ПДМ-А с повышенной дальностью и мощностью. Модернизированный "Шмель" отличается также более низкой массой. К примеру, связка из двух огнеметов весит всего 19 килограммов, при этом дальность стрельбы возросла до 1700 метров. Предусмотрена возможность установки прицела ночного видения.

"Шмелями" традиционно вооружают подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты, морской пехоты, спецназа. Кроме России, огнеметы стоят на вооружении в армиях стран СНГ и бывших участников Варшавского договора. Пару лет назад уникальные отечественные огнеметы "засветились" в руках военнослужащих сирийских правительственных войск. Один из авторов американского ресурса "Популярная механика" тогда отметил, что, несмотря на свое "милое название", это оружие вселяет самый настоящий ужас.
30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
США
Продукция
Шмель РПО
Компании
КБП
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
2932
№1
31.08.2017 10:27
Всё таки Шмель это оружие частей РХБЗ, Спецназа, ВДВ и МП,для которых невозможно или крайне затруднительно обеспечить мощную артиллерийскую поддержку.
Для простого пехотинца и так  ударных средств  предостаточно - БМП, Танки, артиллерия, РСЗО......
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.08 10:27
  • 4
Пять боевых новинок «Армии-2017»
  • 31.08 10:27
  • 1
Выдох преисподней: почему огнемет "Шмель" стал самым опасным оружием пехоты
  • 31.08 10:25
  • 41
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 31.08 10:15
  • 368
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
  • 31.08 09:25
  • 6
Варианты 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок" в экспозиции форума "Армия-2017"
  • 31.08 08:55
  • 1
«ТУПОЛЕВ» - участник международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017»
  • 31.08 08:44
  • 9
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
  • 31.08 08:36
  • 99
Вверх-вниз
  • 31.08 08:34
  • 25
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 31.08 08:33
  • 3
«Техмаш» продемонстрировал самоприцеливающиеся боеприпасы
  • 31.08 08:30
  • 1
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 31.08 07:25
  • 8
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 31.08 06:53
  • 1
Сухопутные войска США получат 7,5 тыс. ПТУР "Хеллфайр"
  • 31.08 00:18
  • 1
Партия новых истребителей Су-30СМ поступила в авиационный полк ЗВО в Курской области
  • 30.08 21:11
  • 2
Военные на Курилах отработают защиту островов от морского десанта
другие обсуждаемые темы