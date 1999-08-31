Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Сложности со снабжением российских антарктических станций и баз

31.08.2017 bmpd.livejournal.com 187 0
0
Понравилась новость?
 0

В августовском бюллетене Счетной палаты России опубликован "Отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на организацию и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике в рамках реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 года"". В нем, в частности, приводится небезынтересная оценка состояния российских научно-экспедиционных судов. Наш блог приводит соответствующий отрывок из бюллетеня.

Научно-экспедиционное судно проекта 22280 "Академик Трешников", октябрь 2012 года (с) ra1amw / radioscanner.ru/forum

В настоящее время судовое обеспечение деятельности российских арктических и антарктических экспедиций Росгидрометом осуществляется с использованием двух научно-экспедиционных судов (далее НЭС) "Академик Федоров" (проект 758 - bmpd) и "Академик Трешников" (проект 22280 - bmpd), находящихся на балансе ФГБУ "ААНИИ" (Антарктический научно-исследовательский институт).

НЭС "Академик Трешников" было спроектировано и построено в соответствии с пунктом 2 Плана мероприятий по обеспечению деятельности Российской антарктической экспедиции в 2006-2012 годах, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2005 года № 713р "О деятельности Российской антарктической экспедиции в 2006-2012 годах", для решения задач по осуществлению деятельности в Антарктике и введено в эксплуатацию в октябре 2012 года.

Однако проверкой установлено, что НЭС "Академик Трешников" в проверяемом периоде для экспедиционных целей в Антарктике не использовалось.

Смена полярников, материально-техническое снабжение российских антарктических станций и полевых баз, обеспечение сезонных исследований в Антарктике выполнялись с использованием НЭС "Академик Федоров". НЭС "Академик Трешников" в проверяемом периоде использовалось для целей развития Арктической зоны Российской Федерации.

Только в ноябре 2016 года НЭС "Академик Трешников" вышло в рейс в антарктические воды, однако не в рамках выполнения государственного задания, а по контракту с иностранными фрахтователями в рамках разрешения на деятельность в Антарктике, полученного РАЭ для проведения совместных российско-швейцарских научных исследований в субантарктической и антарктической зонах на основании договора с "Фондом поддержки экспедиции АСЕ".

Такая ситуация обусловлена рядом технико-эксплуатационных характеристик НЭС "Академик Трешников", уступающих характеристикам НЭС "Академик Федоров".

Так, объем топливных грузовых танков НЭС "Академик Федоров" позволяет взять на борт 1800 тонн топлива, а объемы танков НЭС "Академик Трешников" 1475 тонн.

Учитывая, что, по данным ФГБУ "ААНИИ", ежегодная потребность антарктических станций составляет 1650 тонн, очевидно, что НЭС "Академик Трешников" за один этап не в состоянии доставить требуемый объем топлива, необходимый для поддержания жизнеобеспечения станций в автономном режиме на весь срок экспедиции.

При этом необходимо также учитывать, что предельный срок эксплуатации в антарктических водах НЭС "Академик Федоров", построенного в 1987 году, без проведения ремонта и получения соответствующего подтверждения класса судна Российским морским регистром, может быть ограничен 2017 годом.

Таким образом, существуют риски прекращения обеспечения бесперебойной работы станций и полевых баз в Антарктике, удорожания проводимых исследований и, соответственно, недостижения целей Стратегии развития Антарктики, срыва выполнения международных обязательств Российской Федерации по Договору об Антарктике.
30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Академик Федоров
Проекты
2020-й год
Арктика
Проект-75

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.08 10:27
  • 4
Пять боевых новинок «Армии-2017»
  • 31.08 10:27
  • 1
Выдох преисподней: почему огнемет "Шмель" стал самым опасным оружием пехоты
  • 31.08 10:25
  • 41
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 31.08 10:15
  • 368
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
  • 31.08 09:25
  • 6
Варианты 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок" в экспозиции форума "Армия-2017"
  • 31.08 08:55
  • 1
«ТУПОЛЕВ» - участник международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017»
  • 31.08 08:44
  • 9
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
  • 31.08 08:36
  • 99
Вверх-вниз
  • 31.08 08:34
  • 25
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 31.08 08:33
  • 3
«Техмаш» продемонстрировал самоприцеливающиеся боеприпасы
  • 31.08 08:30
  • 1
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 31.08 07:25
  • 8
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 31.08 06:53
  • 1
Сухопутные войска США получат 7,5 тыс. ПТУР "Хеллфайр"
  • 31.08 00:18
  • 1
Партия новых истребителей Су-30СМ поступила в авиационный полк ЗВО в Курской области
  • 30.08 21:11
  • 2
Военные на Курилах отработают защиту островов от морского десанта
другие обсуждаемые темы