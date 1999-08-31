Сложности со снабжением российских антарктических станций и баз

В августовском бюллетене Счетной палаты России опубликован "Отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на организацию и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике в рамках реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 года"". В нем, в частности, приводится небезынтересная оценка состояния российских научно-экспедиционных судов. Наш блог приводит соответствующий отрывок из бюллетеня.

Научно-экспедиционное судно проекта 22280 "Академик Трешников", октябрь 2012 года (с) ra1amw / radioscanner.ru/forum

В настоящее время судовое обеспечение деятельности российских арктических и антарктических экспедиций Росгидрометом осуществляется с использованием двух научно-экспедиционных судов (далее НЭС) "Академик Федоров" (проект 758 - bmpd) и "Академик Трешников" (проект 22280 - bmpd), находящихся на балансе ФГБУ "ААНИИ" (Антарктический научно-исследовательский институт).

НЭС "Академик Трешников" было спроектировано и построено в соответствии с пунктом 2 Плана мероприятий по обеспечению деятельности Российской антарктической экспедиции в 2006-2012 годах, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2005 года № 713р "О деятельности Российской антарктической экспедиции в 2006-2012 годах", для решения задач по осуществлению деятельности в Антарктике и введено в эксплуатацию в октябре 2012 года.

Однако проверкой установлено, что НЭС "Академик Трешников" в проверяемом периоде для экспедиционных целей в Антарктике не использовалось.

Смена полярников, материально-техническое снабжение российских антарктических станций и полевых баз, обеспечение сезонных исследований в Антарктике выполнялись с использованием НЭС "Академик Федоров". НЭС "Академик Трешников" в проверяемом периоде использовалось для целей развития Арктической зоны Российской Федерации.

Только в ноябре 2016 года НЭС "Академик Трешников" вышло в рейс в антарктические воды, однако не в рамках выполнения государственного задания, а по контракту с иностранными фрахтователями в рамках разрешения на деятельность в Антарктике, полученного РАЭ для проведения совместных российско-швейцарских научных исследований в субантарктической и антарктической зонах на основании договора с "Фондом поддержки экспедиции АСЕ".

Такая ситуация обусловлена рядом технико-эксплуатационных характеристик НЭС "Академик Трешников", уступающих характеристикам НЭС "Академик Федоров".

Так, объем топливных грузовых танков НЭС "Академик Федоров" позволяет взять на борт 1800 тонн топлива, а объемы танков НЭС "Академик Трешников" 1475 тонн.

Учитывая, что, по данным ФГБУ "ААНИИ", ежегодная потребность антарктических станций составляет 1650 тонн, очевидно, что НЭС "Академик Трешников" за один этап не в состоянии доставить требуемый объем топлива, необходимый для поддержания жизнеобеспечения станций в автономном режиме на весь срок экспедиции.

При этом необходимо также учитывать, что предельный срок эксплуатации в антарктических водах НЭС "Академик Федоров", построенного в 1987 году, без проведения ремонта и получения соответствующего подтверждения класса судна Российским морским регистром, может быть ограничен 2017 годом.

Таким образом, существуют риски прекращения обеспечения бесперебойной работы станций и полевых баз в Антарктике, удорожания проводимых исследований и, соответственно, недостижения целей Стратегии развития Антарктики, срыва выполнения международных обязательств Российской Федерации по Договору об Антарктике.