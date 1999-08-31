Продолжение польских проектов модернизации танков Т-72

Как сообщает польский веб-ресурс www.defence24.pl , на намеченной к проведению в сентябре 2017 года в Кельце очередной польской оборонной выставке MSPO-2017 предприятие Zaklady Mechaniczne Bumar-Labedy S.A совместно с проектным бюро OBRUM (входят в состав польского военно-промышленного объединения Polska Grupa Zbrojeniowa SA - PGZ) представят два очередных проекта модернизации производившихся ранее в Польше на Bumar-Labedy по советской лицензии танков Т-72М и их модернизированных вариантов РТ-91. Новые варианты модернизации обозначаются как РТ-17 и РТ-91М2.

Прототип модернизированного танка РТ-91М2 разработки польского предприятия Zak?ady Mechaniczne Bumar-Labedy S.A (с) J.Sabak / www.defence24.pl

Проект глубокой модернизации, обозначаемый как РТ-17, является доработанным вариантом представленного ZM Bumar-Labedy год назад на предыдущей выставке MSPO-2016 проекта модернизации РТ-16, и, вероятно, прототип-демонстратор РТ-17 получен переделкой выставлявшегося прототипа-демонстратора РТ-16. Особенностью проекта РТ-17 является использование технологий украинской разработки. Танк РТ-17 должен получить вместо 125-мм танковой пушки советского образца 120-мм гладкоствольную танковую пушку КБМ2 разработки ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" (для РТ-16 заявлялась некая 120-мм пушка разработки завода Huta Stalowa Wola SA, видимо, не ушедшая дальше бумаги). Пушка должна быть способна применять все стандартные боеприпасы НАТО этого калибра (включая используемые на польских танках Leopard 2) и оснащена автоматом заряжания польской разработки в башенной нише.

Бронирование корпуса и башни РТ-17 усилено композитными бронепанелями польской разработки, при этом форма бронирования передней части башни изменена по сравнению с РТ-16, приобретя форму "диска". Должна быть установлена новая система управления огнем (причем на демонстраторе РТ-17 присутствует диковатый "шар" электронно-оптической системы наблюдения, видимо, должный выполнять функции панорамного прицела), полностью электрические приводы башни и орудия с цифровым управлением. На башне устанавливаются командирская башенка и дистанционно управляемая турель ZSDU Kobuz с 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом.Относительно силовой установки РТ-17 пока что не сообщалось, но известно, что демонстатор РТ-16 был оснащен дизельным двигателем мощностью в 1000 л.с. сербского производства (видимо, В-46-ТК, устанавливавшимся на югославские танки М-84).

Одновременно ZM Bumar-Labedy представляет и менее радикальный и более дешевый вариант модернизации танков Т-72М/РТ-91, обозначенный как РТ-91М2. Танк РТ-91М2 сохраняет 125-мм пушку 2А46 (механизм заряжания которой дорабатывается под новые выстрелы), но должен быть оснащен французской системой управления огнем Safran SAVAN-15 (использовавшейся на поставленных Малайзии танках РТ-91М). Устанавливается новый польский комбинированный прибор наблюдения командира ТKN-3Z и используемый на всех версиях РТ-91 польский прибор наблюдения механика-водителя PNK-72 Radomka. Танк оснащается системой кругового обзора через телекамеры, а также новой системой постановки дымовых помех Obra-3.

Защищенность РТ-91М2 усилена применением на башне и корпусе (в том числе на бортах) модулей навесной динамической защиты ERAWA-1/2 "третьего поколения", а также противокумулятивных решеток на задней части башни и корпуса (решетки применены и на РТ-17). Танк оснащается польским дизельным двигателем S-12U (серийное производство которого прекращено) и модернизированной механической трансмиссией, а также вспомогательной силовой установкой мощностью 8-10 КВт.

Напомним, что министерство национальной обороны Польши длительное время отказывалось от планов модернизации парка танков Т-72М1 и РТ-91, делая ставку на приобретение бывших в эксплуатации танков Leopard 2 и разработку перспективной гусеничной платформы Gepard, призванной в будущем заменить все танки польской армии. Однако планы поддержания значительного танкового парка в сочетании с иссяканием предложения подержанных танков Leopard 2 на мировом рынке привели польское военное ведомство к обнародованному в июне 2017 года решению продлить срок службы танков Т-72М1 и РТ-91 минимум на 10-15 лет, осуществив для этого их модернизацию. В результате теперь министерство национальной обороны Польши должно определиться с предлагаемыми ему ZM Bumar-Labedy вариантами модернизации старых танков в виде РТ-17 и РТ-91М2.

Программа Gepard как слишком амбициозная для польской промышленности были прекращена и в настоящее время заменена проектом создания более легкой "средней" пушечной гусеничной платформы Cheetah, которая должна быть выполнена на основе перспективной БМП Badger. Существуют, впрочем, серьезные сомнения в реализуемости для Польши и проекта Cheetah.

Прототип-демонстратор модернизированного танка РТ-17 разработки польского предприятия Zaklady Mechaniczne Bumar-Labedy S.A (с) кадры из телепередачи канала TVP3 Katowice ( видео )