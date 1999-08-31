Все крылья в одну корзину



Юрий Слюсарь

Источник: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Юрий СлюсарьИсточник: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

ОАК сольется со своим гражданским дивизионом

Как стало известно “Ъ”, в ближайшее время Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приступит к проведению крупнейшей реформы отрасли. Помимо кадровых перестановок, которые произойдут в "Гражданских самолетах Сухого" (ГСС) и корпорации "Иркут", изменится схема управления авиапромом: ОАК объединится со своим гражданским дивизионом в единое юридическое лицо, которое будет одновременно и корпоративным центром корпорации, и управляющим ее гражданскими проектами, в частности МС-21 и SSJ 100. Этот шаг станет для ОАК первым для перехода на единую акцию. По сведениям “Ъ”, изменения будут юридически оформлены на заседании советов директоров ОАК, "Иркута" и ГСС, которые состоятся уже 1 сентября.

О предстоящей реформе авиастроительной отрасли “Ъ” рассказали несколько топ-менеджеров предприятий промышленности, собеседник в Минпромторге и источник в аппарате правительства. По их словам, речь идет об объединении ОАК, "Иркута" и ГСС в единое юридическое лицо. Новая структура будет совмещать функции как корпоративного центра "единого операционного холдинга", так и функцию управления гражданскими программами ОАК. В 2016 году совет директоров ОАК принял решение о формировании четырех дивизионов: гражданского, военного, транспортного и стратегического.

По словам источников “Ъ” в авиапроме, создание юридического лица на базе гражданского дивизиона не случайно: в условиях сокращения гособоронзаказа правительство делает ставку на развитие гражданского сегмента, который по своим объемам "не уступает военным программам". Правда, гражданская составляющая ОАК не является беспроблемной. Так, среднемагистральный МС-21 еще не запущен в серийное производство, а поставки ближнемагистрального SSJ 100 сталкиваются со сложностями. Несколько источников “Ъ” отмечают, что ОАК взяла за основу модель преобразований концерна Airbus: "Европейский опыт оказался успешным — сократились уровни управления, оптимизировались издержки".

Президент ОАК Юрий Слюсарь в интервью “Ъ” 18 июля говорил, что акционер поставил перед ним задачу "ускорить корпоративную реорганизацию и создать единую компанию": "Без единства нет конкурентоспособности. Единая корпорация должна стать той машиной, которая эту конкурентоспособность будет обеспечивать".

Источник “Ъ”, близкий к ОАК, говорит, что в существующем виде у корпорации не было достаточно средств для развития "разрозненных компаний и структур". Объединение ОАК с "Иркутом" и ГСС станет первым шагом для перехода корпорации на единую акцию: в отрасли ожидают, что экономия от такой трансформации составит около 50 млрд руб.

Преобразования будут сопровождаться кадровыми перестановками. Так, президент ОАК Юрий Слюсарь на переходный период также возглавит "Иркут", сменив на этом посту многолетнего руководителя корпорации Олега Демченко. Структуры управления двух корпораций должны объединиться: они будут отвечать за производство всей линейки гражданских самолетов. ГСС, в свою очередь, будет заниматься маркетингом, продажами и послепродажным обслуживанием гражданской авиатехники. Господину Демченко, по данным “Ъ”, предложат пост вице-президента и генконструктора по гражданским программам ОАК.

Находясь на игле иностранного авиапрома, мы тратим и платим в год за рубеж 470 млрд руб. Это оскорбление для нации, оскорбление для авиационной державы Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ, в интервью «России 1», 6 августа

В ГСС также сменится руководитель: место Владислава Масалова займет гендиректор лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) Александр Рубцов. По словам источника “Ъ” в аппарате правительства, эта перестановка отчасти вынужденная: работой господина Масалова были крайне недовольны министр промышленности и торговли Денис Мантуров и вице-премьер Дмитрий Рогозин, считавшие, что он не реализует весь потенциал ГСС для продвижения продукции, а также слабо организует постпродажное обслуживание SSJ 100. На господина Рубцова с учетом опыта его работы в ИФК возлагаются надежды, говорит его знакомый, предложение перейти на работу в ОАК он получал несколько раз, однажды уже даже была подготовлена правительственная директива, но в последний момент господин Рубцов передумал. В последний раз устроиться в ОАК господа Рогозин и Слюсарь предложили Александру Рубцову буквально в воздухе, во время перелета по маршруту Иркутск—Улан-Удэ—Москва, когда делегация во главе с вице-премьером посещала с рабочим визитом Иркутский авиастроительный завод. Теперь его кандидатура согласована со всеми необходимыми сторонами, "пути назад нет", подтверждает собеседник “Ъ” в авиапроме (в ИФК от комментариев отказались). Владислав Масалов без работы не останется: он возглавит совет директоров российско-китайского совместного предприятия, разрабатывающего широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет.

Реорганизация скажется и на ряде проектов ОАК: так, например, к 2022 году "Иркут" фактически отойдет от реализации военных программ, сконцентрировавшись исключительно на производстве самолетов типа МС-21. Самолеты SSJ 100 станут частью семейства МС-21. По сведениям “Ъ”, сейчас в ОАК и правительстве прорабатывается вопрос о создании нового самолета на базе SSJ 100 — на 130 пассажиров с долей локализации не менее 80% и с учетом технических решений, применяемых в МС-21 (например, установка композитного крыла). Предполагаемое название — МС-21–100.

Производство многофункциональных истребителей Су-30СМ к 2022 году будет практически завершено. По данным “Ъ”, ОАК нужно обеспечить до 2022 года загрузку мощностей производством около 100 Су-30СМ — примерно 50 будут закуплены для нужд морской авиации ВМФ, а 50 поставлены на экспорт. После этого все военные программы (за исключением учебно-боевых Як-130 и учебных Як-152) отойдут к корпорации "Сухой" (производитель истребителей Су-35 и Су-57).

В остальных дивизионах ОАК изменения менее радикальны. В военном будет проведена консолидация корпораций "Сухой" и МиГ, а также сформировано объединенное КБ. В транспортном — передача компании "Ил" двух площадок в Ульяновске и Воронеже (для организации серийного производства транспортных самолетов). А в стратегическом и специальном — консолидация активов на базе "Туполева" (в дивизион будет включен Казанский авиазавод).

По данным “Ъ”, эти решения будут юридически оформлены на заседании советов директоров ОАК, ГСС и "Иркута", которые запланированы 1 сентября.

В ОАК от комментариев отказались.

Иван Сафронов, Александра Джорджевич, Елизавета Кузнецова