ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" названо крупнейшим экспортером отрасли

Как сообщает в своем пресс-релизе ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь", издание "Деловой Петербург", учредившее премию "Предприятие года", наградило лучшие промышленные предприятия Петербурга и Ленинградской области. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в АО "ОСК") назван крупнейшим экспортером отрасли.

Находящийся на достройке на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" головной корвет проекта 20385 "Гремящий", август 2017 года (с) bmpd

По итогам анкетирования Северная верфь была включена в шорт-лист 105 предприятий. Победа в номинации "Крупнейший экспортер" стала возможной благодаря работам корабелов по исполнению экспортных контрактов. Ранее, в 2016 году, Северная верфь в рамках рейтинга "Делового Петербурга" заняла вторые места в номинациях "Экспорт" и "Энергоэффективность".

На церемонии составители рейтинга отметили, что вклад обрабатывающей промышленности в валовой региональный продукт Петербурга и Ленинградской области - самый значительный среди всех отраслей экономики. Ежегодно промышленники больше всех создают новых рабочих мест, больше всех перечисляют налогов в бюджет.

Примечание bmpd. По имеющимся сведения, в настоящее время по экспортной тематике на предприятии ведется ремонт и модернизация двух алжирских боевых кораблей - фрегата проекта 1159Т и корвета проекта 1234Э.