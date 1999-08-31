ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" названо крупнейшим экспортером отрасли
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Как сообщает в своем пресс-релизе ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь", издание "Деловой Петербург", учредившее премию "Предприятие года", наградило лучшие промышленные предприятия Петербурга и Ленинградской области. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в АО "ОСК") назван крупнейшим экспортером отрасли.
Находящийся на достройке на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" головной корвет проекта 20385 "Гремящий", август 2017 года (с) bmpd
По итогам анкетирования Северная верфь была включена в шорт-лист 105 предприятий. Победа в номинации "Крупнейший экспортер" стала возможной благодаря работам корабелов по исполнению экспортных контрактов. Ранее, в 2016 году, Северная верфь в рамках рейтинга "Делового Петербурга" заняла вторые места в номинациях "Экспорт" и "Энергоэффективность".
На церемонии составители рейтинга отметили, что вклад обрабатывающей промышленности в валовой региональный продукт Петербурга и Ленинградской области - самый значительный среди всех отраслей экономики. Ежегодно промышленники больше всех создают новых рабочих мест, больше всех перечисляют налогов в бюджет.
Примечание bmpd. По имеющимся сведения, в настоящее время по экспортной тематике на предприятии ведется ремонт и модернизация двух алжирских боевых кораблей - фрегата проекта 1159Т и корвета проекта 1234Э.
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30.08.2017
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