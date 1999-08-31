Первую партию Ка-226Т для Индии составят из 10 вертолетов
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Многоцелевой вертолет легкого класса КА-226Т
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Первая партия российских вертолетов Ка-226Т для Вооруженных сил Индии будет состоять из 10 машин. Транш за эти воздушные суда индийское Министерство обороны переведет до конца года, ожидают в "Вертолетах России". После этого начнутся поставки, рассказал в интервью индийскому изданию The Hindu Business Line гендиректор российского холдинга Андрей Богинский.
"Вертолет Ка-226Т с более мощными по сравнению с базовой версией двигателями создан специально под тендер индийских ВВС, объявленный в 2003 году"
Всего в рамках контракта на 1 млрд долл. Индия получит 200 Ка-226Т. Из них, как сообщалось ранее, 60 ВС соберут в России, остальные 140 машин — в Индии при участии местного производителя Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
Представители HAL на прошлой неделе посетили Москву, где провели переговоры с "Рособоронэкспортом". Стороны обсудили график платежей, локализацию производства Ка-226Т и условия передачи технологий. Сейчас выбирается местонахождение завода по сборке ВС. В "Вертолетах России" сообщают, что рассматривается шесть локаций. Одним из факторов, который повлияет на решение, станет размер арендной платы. Что касается передачи технологий, то, по словам Богинского, HAL запросила долю в 50%, однако этот вопрос еще находится в стадии обсуждения.
Поставки Ка-226Т в Индию начнутся после перевода первого транша от Индии / Фото: "Вертолеты России"
Для запуска проекта для него требуется создать дорожную карту, заявил Богинский. В программе будет участвовать и производитель двигателей Safran, так как Ка-226Т оснащается французскими моторами Arrius 2G1. Их сборку также организуют в Индии в рамках СП между HAL и Safran (предприятие создано еще в 2016 г. для обслуживания силовых установок).
По словам Богинского, индийцы могут увеличить заказ на Ка-226Т. В этой связи "Вертолеты России" готовы предложить партнерам морскую версию машины.
Вертолет Ка-226Т с более мощными по сравнению с базовой версией двигателями создан специально под тендер индийских ВВС, объявленный в 2003 году. Российско-индийское СП между "Вертолетами России", "Рособоронэкспортом" и HAL получит название Indo-Russian Helicopters Private Limited. Российской стороне будет принадлежать 49,5%, индийской — 50,5%.
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30.08.2017
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