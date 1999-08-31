Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Военнослужащие РФ выявили недостатки боевой экипировки второго поколения "Ратник"

31.08.2017 РИА Новости 507 0
0
Понравилась новость?
 0
Ратник
Боевая экипировка "Ратник"
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Военнослужащие РФ выявили недостатки боевой экипировки второго поколения "Ратник" в ходе ее эксплуатации и занимаются их устранением, сообщил РИА Новости председатель военно-научного комитета Сухопутных войск РФ Александр Романюта.

"Так как это изделие недавно принято на вооружение, то оно не лишено "детских болезней", но их реально немного. Например, сделали наколенники и налокотники… Начали перемещаться по насыпям, каменистым склонам, и выяснилось, что камень забивается между чашечкой и подложкой. И их начали переделывать", — сказал А. Романюта.

По его словам, работа по выявлению и устранению так называемых "детских болезней" боевой экипировки идет постоянно.

Серийные поставки в вооружённые силы РФ экипировки "солдата будущего" второго поколения "Ратник" начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.

На сегодняшний день идет научно-исследовательская работа по разработке боевой экипировке третьего поколения ("Ратник-3"). В ее составе будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.
30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.08 10:27
  • 4
Пять боевых новинок «Армии-2017»
  • 31.08 10:27
  • 1
Выдох преисподней: почему огнемет "Шмель" стал самым опасным оружием пехоты
  • 31.08 10:25
  • 41
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 31.08 10:15
  • 368
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
  • 31.08 09:25
  • 6
Варианты 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок" в экспозиции форума "Армия-2017"
  • 31.08 08:55
  • 1
«ТУПОЛЕВ» - участник международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017»
  • 31.08 08:44
  • 9
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
  • 31.08 08:36
  • 99
Вверх-вниз
  • 31.08 08:34
  • 25
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 31.08 08:33
  • 3
«Техмаш» продемонстрировал самоприцеливающиеся боеприпасы
  • 31.08 08:30
  • 1
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 31.08 07:25
  • 8
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 31.08 06:53
  • 1
Сухопутные войска США получат 7,5 тыс. ПТУР "Хеллфайр"
  • 31.08 00:18
  • 1
Партия новых истребителей Су-30СМ поступила в авиационный полк ЗВО в Курской области
  • 30.08 21:11
  • 2
Военные на Курилах отработают защиту островов от морского десанта
другие обсуждаемые темы