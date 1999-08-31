Военнослужащие РФ выявили недостатки боевой экипировки второго поколения "Ратник"
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Боевая экипировка "Ратник"
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив
Военнослужащие РФ выявили недостатки боевой экипировки второго поколения "Ратник" в ходе ее эксплуатации и занимаются их устранением, сообщил РИА Новости председатель военно-научного комитета Сухопутных войск РФ Александр Романюта.
"Так как это изделие недавно принято на вооружение, то оно не лишено "детских болезней", но их реально немного. Например, сделали наколенники и налокотники… Начали перемещаться по насыпям, каменистым склонам, и выяснилось, что камень забивается между чашечкой и подложкой. И их начали переделывать", — сказал А. Романюта.
По его словам, работа по выявлению и устранению так называемых "детских болезней" боевой экипировки идет постоянно.
Серийные поставки в вооружённые силы РФ экипировки "солдата будущего" второго поколения "Ратник" начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.
На сегодняшний день идет научно-исследовательская работа по разработке боевой экипировке третьего поколения ("Ратник-3"). В ее составе будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.
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30.08.2017
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