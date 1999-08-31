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В Москву поступили несколько заявок на покупку "Искандеров"

31.08.2017 Lenta.ru 259 0
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ОТРК 9К720 "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 "Искандер-М". Полигон «Капустин Яр», сентябрь 2011г.
Источник: twower.livejournal.com

Россия получила сразу несколько заявок от иностранных государств на поставку экспортной версии оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Об этом, как передает РИА Новости, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Подтверждаю, что заявки существуют, но говорить о них пока рано", — заявил Шугаев.

Он указал, что Москва придерживается "определенного фильтра", связанного с международными обязательствами, что приводит к крайне избирательному отношению к международным поставкам вооружений такого типа.

В сентябре 2016 года Армения показала на параде в Ереване боевые машины комплекса "Искандер". Таким образом, Армения стала стартовым и пока единственным заказчиком экспортной версии комплекса.

В 2015-2016 годах сообщалось, что к "Искандеру" проявляют особый интерес военные Саудовской Аравии.

Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 "Искандер-М" разработан в 1990-е годы и принят на вооружение в 2006 году. Выпускается на замену устаревшим комплексам 9К79 "Точка" (9К79-1 "Точка-У"). Дальность действия ракет — 500 километров. Аэробаллистические ракеты комплекса управляются на всем протяжении полета, что делает их траекторию непредсказуемой и затрудняет перехват средствами ПРО. Также комплекс может применять высокоточные крылатые ракеты 9М728.
30.08.2017
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Страны
Армения
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
Искандер
Точка-У
Персоны
Шугаев Дмитрий

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