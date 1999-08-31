В Москву поступили несколько заявок на покупку "Искандеров"
|
|
Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 "Искандер-М". Полигон «Капустин Яр», сентябрь 2011г.
Источник: twower.livejournal.com
Россия получила сразу несколько заявок от иностранных государств на поставку экспортной версии оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Об этом, как передает РИА Новости, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Подтверждаю, что заявки существуют, но говорить о них пока рано", — заявил Шугаев.
Он указал, что Москва придерживается "определенного фильтра", связанного с международными обязательствами, что приводит к крайне избирательному отношению к международным поставкам вооружений такого типа.
В сентябре 2016 года Армения показала на параде в Ереване боевые машины комплекса "Искандер". Таким образом, Армения стала стартовым и пока единственным заказчиком экспортной версии комплекса.
В 2015-2016 годах сообщалось, что к "Искандеру" проявляют особый интерес военные Саудовской Аравии.
Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 "Искандер-М" разработан в 1990-е годы и принят на вооружение в 2006 году. Выпускается на замену устаревшим комплексам 9К79 "Точка" (9К79-1 "Точка-У"). Дальность действия ракет — 500 километров. Аэробаллистические ракеты комплекса управляются на всем протяжении полета, что делает их траекторию непредсказуемой и затрудняет перехват средствами ПРО. Также комплекс может применять высокоточные крылатые ракеты 9М728.
|
30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.05.2017 Россия пока не планирует поставки в Белоруссию ракетного комплекса "Искандер-М" - ФСВТС
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
13.06.2017 Михаил Матвиевский: "Неукротимая мощь огня"
05.06.2017 До конца 2020 года Вооруженные силы России окончательно выведут из боевого состава ракетные системы "Точка-У"
26.04.2017 КБМ: коломенское братство мастеров
19.04.2017 Умное оружие
28.03.2017 В Калининградской области идет подготовка к развертыванию ракетных комплексов "Искандер-М"
27.02.2017 Армения прокомментировала появление у нее комплексов "Искандер"