Контракт на установочную партию Су-57 планируется подписать в 2018 году
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Восьмой летный опытный образец российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-9 (бортовой номер "509") с подвешенными дополнительными топливными баками. 2017 год
Источник: Tehnik / unsorted.me
Войска должны получить эти самолеты в 2019 году
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минобороны России рассчитывает подписать контракт на поставку установочной партии истребителей пятого поколения Су-57 в следующем году, войска должны будут получить эти самолеты в 2019 году, сообщил журналистам в среду в ходе пресс-конференции, посвященной итогам форума "Армия-2017", замглавы ведомства Юрий Борисов.
"Огромный интерес посетителей форума вызвала российская современная авиатехника, в том числе самолеты Су-34, Су-35, а также новейший истребитель пятого поколения, который уже получил собственное название - Су-57. Сегодня мы прорабатываем подписание контракта на поставку установочной партии этих истребителей в 2018 году с поставкой машин в 2019 году", - сказал Борисов.
Су-57 (ПАК ФА) впервые поднялся в воздух в 2010 году. Опытно-конструкторские работы, как сообщалось ранее, должны завершиться в 2019 году. Установочная партия, сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, будет состоять из 12 машин. Как сообщил ранее главком ВКС Виктор Бондарев, поставки самолетов в авиачасти начнутся с 2018 года.
Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходил с 22 по 27 августа в подмосковной Кубинке.
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30.08.2017
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