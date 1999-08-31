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Контракт на установочную партию Су-57 планируется подписать в 2018 году

31.08.2017 ТАСС 209 0
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ПАК ФА - Т-50-9
Восьмой летный опытный образец российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-9 (бортовой номер "509") с подвешенными дополнительными топливными баками. 2017 год
Источник: Tehnik / unsorted.me

Войска должны получить эти самолеты в 2019 году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минобороны России рассчитывает подписать контракт на поставку установочной партии истребителей пятого поколения Су-57 в следующем году, войска должны будут получить эти самолеты в 2019 году, сообщил журналистам в среду в ходе пресс-конференции, посвященной итогам форума "Армия-2017", замглавы ведомства Юрий Борисов.

"Огромный интерес посетителей форума вызвала российская современная авиатехника, в том числе самолеты Су-34, Су-35, а также новейший истребитель пятого поколения, который уже получил собственное название - Су-57. Сегодня мы прорабатываем подписание контракта на поставку установочной партии этих истребителей в 2018 году с поставкой машин в 2019 году", - сказал Борисов.

Су-57 (ПАК ФА) впервые поднялся в воздух в 2010 году. Опытно-конструкторские работы, как сообщалось ранее, должны завершиться в 2019 году. Установочная партия, сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, будет состоять из 12 машин. Как сообщил ранее главком ВКС Виктор Бондарев, поставки самолетов в авиачасти начнутся с 2018 года.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходил с 22 по 27 августа в подмосковной Кубинке.
30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-34
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Бондарев Виктор
Борисов Юрий
Слюсарь Юрий
Проекты
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения

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