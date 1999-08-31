Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия планирует продать за рубеж оружия и военной техники на $47-50 млрд

31.08.2017 ТАСС 321 0
0
Понравилась новость?
 0
Дмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

В ФСВТС сообщили, что в общем объеме поставок РФ примерно половину занимает боевая авиация

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Портфель заказов по поставкам российской техники за рубеж находится на уровне $47-50 млрд. Об этом журналистам заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"У нас портфель заказов находится в диапазоне $47-50 млрд. Мы думаем, что этот тренд сохранится. Портфель заказов - понятие очень важное, потому что говорит об обязательствах наших поставщиков", - сказал он на пресс-конференции, посвященной итогам форума "Армия-2017".

По словам Шугаева, в общем объеме поставок России боевая авиация занимает примерно 50%. "Назывались уже цифры, что на мировом рынке объем (поставок авиации - прим. ТАСС) занимает 27%. Выходим на цифру примерно 30% по сухопутной технике, где-то 20% - техника ПВО и 6-7% - военно-морские силы", - сказал он.

Шугаев отметил, что Россия поставляет за рубеж "всю палитру истребителей", широко известных на международных рынках. Это истребители Су-30, модернизированные МиГ-29, новейшие МиГ-35, вертолеты Ми-35, Ми-28, Ми-17, Ка-52, учебно-боевые самолеты Як-130.

"По технике ПВО самый большой интерес к системам С-400, комплексам "Тор", "Бук", ПЗРК "Игла", различной бронетанковой технике, танкам Т-90, Т-90С, системам поражения, средствам РЭБ", - перечислил Шугаев.
30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Игла ЗРК
Ка-52
Ми-17
МИ-28
Ми-35
МиГ-29
МиГ-35
С-400 Триумф
Су-30
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Тор
Як-130
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.08 10:27
  • 4
Пять боевых новинок «Армии-2017»
  • 31.08 10:27
  • 1
Выдох преисподней: почему огнемет "Шмель" стал самым опасным оружием пехоты
  • 31.08 10:25
  • 41
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 31.08 10:15
  • 368
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
  • 31.08 09:25
  • 6
Варианты 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок" в экспозиции форума "Армия-2017"
  • 31.08 08:55
  • 1
«ТУПОЛЕВ» - участник международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017»
  • 31.08 08:44
  • 9
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
  • 31.08 08:36
  • 99
Вверх-вниз
  • 31.08 08:34
  • 25
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 31.08 08:33
  • 3
«Техмаш» продемонстрировал самоприцеливающиеся боеприпасы
  • 31.08 08:30
  • 1
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 31.08 07:25
  • 8
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 31.08 06:53
  • 1
Сухопутные войска США получат 7,5 тыс. ПТУР "Хеллфайр"
  • 31.08 00:18
  • 1
Партия новых истребителей Су-30СМ поступила в авиационный полк ЗВО в Курской области
  • 30.08 21:11
  • 2
Военные на Курилах отработают защиту островов от морского десанта
другие обсуждаемые темы