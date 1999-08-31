Россия планирует продать за рубеж оружия и военной техники на $47-50 млрд
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Дмитрий Шугаев
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС
В ФСВТС сообщили, что в общем объеме поставок РФ примерно половину занимает боевая авиация
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Портфель заказов по поставкам российской техники за рубеж находится на уровне $47-50 млрд. Об этом журналистам заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"У нас портфель заказов находится в диапазоне $47-50 млрд. Мы думаем, что этот тренд сохранится. Портфель заказов - понятие очень важное, потому что говорит об обязательствах наших поставщиков", - сказал он на пресс-конференции, посвященной итогам форума "Армия-2017".
По словам Шугаева, в общем объеме поставок России боевая авиация занимает примерно 50%. "Назывались уже цифры, что на мировом рынке объем (поставок авиации - прим. ТАСС) занимает 27%. Выходим на цифру примерно 30% по сухопутной технике, где-то 20% - техника ПВО и 6-7% - военно-морские силы", - сказал он.
Шугаев отметил, что Россия поставляет за рубеж "всю палитру истребителей", широко известных на международных рынках. Это истребители Су-30, модернизированные МиГ-29, новейшие МиГ-35, вертолеты Ми-35, Ми-28, Ми-17, Ка-52, учебно-боевые самолеты Як-130.
"По технике ПВО самый большой интерес к системам С-400, комплексам "Тор", "Бук", ПЗРК "Игла", различной бронетанковой технике, танкам Т-90, Т-90С, системам поражения, средствам РЭБ", - перечислил Шугаев.
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30.08.2017
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