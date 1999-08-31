Россия на "Армии-2017" заключила контракты с зарубежными партнерами на $300 млн
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Форум "Армия-2017"
Источник: Марина Лысцева/ТАСС
Самый молодой форум попал в тройку самых значимых, сказал директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Общий объем контрактов, заключенных на форуме "Армия-2017" с зарубежными партнерами, составил $300 млн. Об этом журналистам заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
"В целом я вам могу сказать, что мы можем оценивать сумму порядка $300 млн. По линии военно-технического сотрудничества на такую цифру мы вышли в качестве результата работы", - сказал он на пресс-конференции по итогам форума "Армия-2017".
"Мы действительно провели определенную аналитическую работу по сравнению форума "Армия-2017" и значимых мировых выставок. Прежде всего, это самый молодой форум, но точно попал в тройку самых значимых", - также отметил Шугаев.
Во время форума замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что на "Армии-2017" подписаны 23 государственных контракта и три дополнительных соглашения с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 170 млрд рублей.
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30.08.2017
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