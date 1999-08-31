Форум по коммерческой космонавтике проходит в Китае
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Форум по коммерческой космонавтике в Китае
Источник: https://www.stan-company.ru/
В городе Ухань (Китай) проходит третий «Китайский международный форум по коммерческой космонавтике», организованный при участии Совета по науке и инновациям Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития и Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации CASIC – члена Совета. Форум, проводимый в Китае, призван стимулировать переход на новую открытую модель международного сотрудничества в области коммерческой космонавтики и содействовать появлению инновационных проектов.
Форум открыл Гао Хунвей, председатель правления CASIC, сопредседатель Совета по науке и инновациям с китайской стороны, отметив, что в последние годы эффективному и стремительному развитию коммерческой космонавтики способствует не столько взаимодействие государственных и коммерческих институтов внутри отдельных стран, сколько международное сотрудничество, кооперация, обмен знаниями и технологиями: «Рыночная экономика похожа на реактивный двигатель, который привлекает все возможные ресурсы, в результате чего появляются новые проекты и знания, дающие стимул для динамического развития всех отраслей. Для дальнейшего освоения космического пространства мы также выбираем путь рыночного развития, и корпорация CASIC принимает активное участие в строительстве мировой индустрии коммерческой космонавтики. Мы находимся еще в самом начале пути, и нас ожидает великий поход».
|Председатель правления CASIC Гао Хунвей
|Источник: https://www.stan-company.ru/
Среди тем, обсуждаемых на форуме:
- Внедрение инновационной бизнес-модели для развития коммерческой космонавтики
- Роль новых знаний в развитии отрасли
- План создания интегрированной информационной системы по вопросам развития коммерческой космонавтики
- Новые технологии в отрасли: высокоточные оптические и радиолокационные системы, цифровые системы обработки изображений, спутниковый 5G интернет
- Возможности наноспутников для развития коммерческой космонавтики
Российскую делегацию представляют члены Российской части Совета по науке и инновациям – компании Роскосмос, Главкосмос, фонд Сколково и другие. «В последнее время внутри Совета мы часто обсуждаем, насколько возможно в коммерческих целях применять опыт освоения космического пространства, который сейчас сосредоточен в государственных институтах. Так вот, коммерческая космонавтика может себе позволить идти на эксперименты: использовать новые разработки научных институтов, совмещать опыт разных рабочих групп. Возможно, именно коммерческая космонавтика сможет ускорить рост государственных проектов в области освоения космоса, и на таких мероприятиях как этот Форум, мы видим, что для этого есть все предпосылки», - отметил Сергей Недорослев, Председатель российской части Совета по науке и инновациям Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития.
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30.08.2017
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