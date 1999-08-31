КРЭТ начинает серийный выпуск станций для быстрой зарядки электромобилей



Станция постоянного тока "Фора" ЭЗС-DC для быстрой зарядки электромобилей

Источник: http://kret.com/ Станция постоянного тока "Фора" ЭЗС-DC для быстрой зарядки электромобилейИсточник: http://kret.com/

КРЭТ до конца года выпустит первую промышленную партию станций постоянного тока «Фора» ЭЗС-DC для быстрой зарядки электромобилей.

На данный момент экспериментальный образец станции успешно проходит испытания в ПАО «МОЭСК» в подмосковном Солнечногорске. В рамках проведения опытной эксплуатации с 28 июня по 10 августа 2017 года было произведено более 20 циклов зарядки электромобилей марок Mitsubishi i-MIEV, NISSAN Leaf, Tesla.

Электрозарядные станции постоянного тока необходимы для оперативной подзарядки автомобиля в условиях ограниченного времени. «Фора» ЭЗС-DC позволяет зарядить аккумулятор электромобиля в течение 15-60 минут, что примерно в десять раз быстрее работы ЭЗС переменного тока.

Напомним, что поставки зарядных станций для электромобилей «Фора» КРЭТ начал в 2016 году. Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ), где налажен выпуск электрозарядных станций, является единственным в стране производителем подобной продукции.

«Для КРЭТ участие в этом проекте является очень важным. Во-первых, это отвечает стратегии госкорпорации Ростех и КРЭТ, направленной на увеличение доли высокотехнологичной гражданской продукции. Во-вторых, КРЭТ является лидером российской радиоэлектроники, наши специалисты обладают всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы внедрить в проект самые передовые технологические решения», – сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора КРЭТ Владимир Зверев.

На сегодняшний день по всей стране, в том числе, в рамках пилотных проектов в Краснодарском крае и в Москве, работают 22 электрозарядные станции производства рязанского завода КРЭТ. В 2018 году предприятие планирует выпустить 200 станций для быстрой и 100 станций для медленной зарядки, поставки которых запланированы на внутренний рынок.

В ближайшее время четыре станции будут поставлены в Краснодар (ООО «Лукойл - Юг нефтепродукт»), еще три станции планируется поставить в Красноярск (ПАО «МРСК Сибири» – Красноярскэнерго). В стадии оформления находятся договоры на поставку в опытную эксплуатацию станций быстрой зарядки ЭЗС-DС в Краснодар и Москву. Кроме того, интерес к покупке ЭЗС также проявили компании из Татарстана и Казахстана.