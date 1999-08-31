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"Вертолеты России" передали Индонезии вертолеты Ми-35П после капитального ремонта

31.08.2017 АО «Вертолеты России» 185 0
Разделы: Авиация
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Ми-35П в Индонезии
Ми-35П в Индонезии
Источник: © РИА Новости / Михаил Цыганов

Специалисты из Индонезии посетили АО "150 АРЗ" холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) для проведения приемки двух вертолетов Ми-35П. Контракт на капитальный ремонт машин был подписан в сентябре 2016 года.


В соответствии с условиями договора ремонт производился на базе АО «150 АРЗ» с ноября 2016 по август 2017 года. Представители индонезийской делегации проинспектировали летные испытания, провели осмотр вертолетов и подписали необходимые документы.


"Мы рады заявить о своевременном завершении ремонта вертолетов для Сухопутных войск Индонезии. Холдинг "Вертолеты России" всегда готов обеспечить ремонт и сервисное обслуживание техники российского производства качественно и в срок", - заявил заместитель генерального директора по послепродажному обслуживанию холдинга "Вертолеты России" Игорь Чечиков.


Первые боевые вертолеты Ми-35П в Индонезию были поставлены в сентябре 2003 года. В рамках межправительственного соглашения в сентябре 2007 года Индонезия заказала еще три вертолета Ми-35П, которые были поставлены в сентябре 2010 года. Официальная церемония их передачи индонезийской армии прошла на авиабазе сухопутных войск Пондок Чабе в Джакарте 20 октября того же года.
30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Индонезия
Россия
Продукция
Ми-35
Компании
Вертолеты России

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