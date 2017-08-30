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«Техмаш» продемонстрировал самоприцеливающиеся боеприпасы

31.08.2017 АО "НПК "ТехМаш" 603 3
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ПБК-500У СПБЭ-К "Дрель"
Авиационная бомба ПБК-500У СПБЭ-К "Дрель"
Источник: Дмитрий Решетников/ТАСС

Новые кассетные боеприпасы не требуют вмешательства человека в режим прицеливания, они сами выбирают цель и идентифицируют ее. Характеристики smart – боеприпасов, представленные Концерном «Техмаш» в рамках форума «Армия-2017», получили высокую оценку специалистов. В частности, речь шла об унифицированной планирующей бомбовой кассете ПБК-500У СПБЭ-К.


Как отметил первый заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Владимир Тихонов, «новый кассетный боеприпас высокотехнологичен и содержит субэлементы, которые выполнены по принципу высокоточного оружия. Поражающие элементы запрограммированы на конкретные виды целей - бронетехнику, ракетные и артиллерийские установки, и полностью исключают наведение на гражданские объекты».


Владимир Тихонов уточнил, что «одна такая кассета может остановить стреляющую батарею или танковую колонну противника. При этом при ее сбросе летательному аппарату не нужно заходить в зону ПВО противника, поскольку за счет аэродинамических характеристик боеприпас, в зависимости от высоты сброса, может планировать на десятки километров».


«Улучшенные характеристики точности достигнуты за счет уникального сочетания нового миллиметрового радиолокационного и инфракрасного диапазонов в системе поиска и идентификации цели», - сообщил первый заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Владимир Тихонов.


При этом достигнут практически 100-процентный класс надежности. Используется только отечественная электронная компонентная база. Также при разработке боеприпаса учтено требование неминирования местности.


«У нас все кассетные элементы запрограммированы на самоликвидацию через определенный промежуток времени, чтобы после окончания боевых действий мирное население не подрывалось на этих боеприпасах. Если поражающий элемент не сработал по заданной цели, он просто самоликвидируется и становится абсолютно безопасным», - пояснил Владимир Тихонов.
30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
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  • В новости упоминаются
Продукция
ПБК-500У
СПБЭ-К
Компании
Техмаш НПК
Проекты
АРМИ-20XX

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Дмитрий В.
366
№1
30.08.2017 23:03
Уже не первый раз смотрю на этот боеприпас и один и тот же вопрос у меня возникает.
Почему у ПЛАНИРУЮЩЕЙ бомбовой кассеты нет крыльев для планирования?
-2
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RU
beka1
1149
№2
31.08.2017 00:30
Не, она планирует, но правда хреново -30км.
0
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RU
NANOBOT
941
№3
31.08.2017 08:33
Что это за кассета, если останавливает целую танковую колонну? Если ударить в головной танк, то остановит на время, необходимое для отбуксировки или объезда. Чудо-боеприпас прям, а вообще, молодцы. Пусть в Сирии дошлифовывают, и хорошо бы, чтобы и по автомобильным группам.
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