Экипажи "Ярсов" преодолели "зараженные" химикатами участки под Ивановом и Новосибирском
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Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Владимир Астапкович
Эти действия отрабатывались в рамках учений сил и средств подсистемы Единой системы выявления и оценки масштабов и последствий
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Подразделения Ракетных войск стратегического назначения, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) "Ярс", преодолели условно зараженные химическим оружием участки на учениях в Ивановской и Новосибирской областях. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Во время марша колонн ракетчики получили информацию о применении условными диверсантами химоружия. Атака была совершена в труднопроходимом районе. Ракетные полки успешно преодолели "зараженный" участок, после чего была проведена полная обработка ракет от возможных остатков отравляющих или радиоактивных веществ. Также подразделения химзащиты выполнили обработку личного состава ракетного полка, дегазацию обмундирования и оружия", - говорится в сообщении ведомства.
Эти действия отрабатывались на фоне начавшихся в среду учений сил и средств подсистемы Единой системы выявления и оценки масштабов и последствий, проходящих в четырех регионах России. От РВСН в них задействованы около 400 единиц крупногабаритной техники из шести ракетных полков, совершающих интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования.
"В ходе учений организована отработка совместных задач с ракетными полками ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" в 20 регионах страны. Будет проведена полная специальная обработка свыше 100 единиц крупногабаритной техники, включая пусковые установки", - сказали в военном ведомстве.
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30.08.2017
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