Авиация Черномороского флота выполнит ракетные пуски над полигоном Ашулук
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Многоцелевой истребитель СУ-30СМ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота (ЧФ) в ходе учений перелетели на аэродром в Ейске Краснодарского края для последующего выполнения ракетных стрельб по воздушным и наземным целям в районе полигона Ашулук в Астраханской области, сообщил журналистам в среду представитель ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.
По его информации, пять Су-30СМ принимают участие в командно-штабных учениях по управлению авиацией противовоздушной обороны Южного военного округа.
"В соответствии с поставленными задачами самолеты перелетели на оперативный аэродром в Ейске", - сказал Трухачев.
Он отметил, что "летчики ЧФ выполнят на полигоне Ашулук стрельбы управляемыми ракетами по воздушным и наземным мишеням".
Су-30СМ - последняя модификация российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+. Самолет обладает сверхманевренностью, способен применять высокоточное оружие класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Без дозаправки и подвесных баков истребитель преодолевает до 3 тысяч километров.
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30.08.2017
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