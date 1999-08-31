Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Авиация Черномороского флота выполнит ракетные пуски над полигоном Ашулук

31.08.2017 РИА Новости 118 0
0
Понравилась новость?
 0
Многоцелевой истребитель СУ-30СМ. Архивное фото
Многоцелевой истребитель СУ-30СМ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота (ЧФ) в ходе учений перелетели на аэродром в Ейске Краснодарского края для последующего выполнения ракетных стрельб по воздушным и наземным целям в районе полигона Ашулук в Астраханской области, сообщил журналистам в среду представитель ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

По его информации, пять Су-30СМ принимают участие в командно-штабных учениях по управлению авиацией противовоздушной обороны Южного военного округа.

"В соответствии с поставленными задачами самолеты перелетели на оперативный аэродром в Ейске", - сказал Трухачев.

Он отметил, что "летчики ЧФ выполнят на полигоне Ашулук стрельбы управляемыми ракетами по воздушным и наземным мишеням".

Су-30СМ - последняя модификация российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+. Самолет обладает сверхманевренностью, способен применять высокоточное оружие класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Без дозаправки и подвесных баков истребитель преодолевает до 3 тысяч километров.
30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.08 10:27
  • 4
Пять боевых новинок «Армии-2017»
  • 31.08 10:27
  • 1
Выдох преисподней: почему огнемет "Шмель" стал самым опасным оружием пехоты
  • 31.08 10:25
  • 41
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 31.08 10:15
  • 368
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
  • 31.08 09:25
  • 6
Варианты 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок" в экспозиции форума "Армия-2017"
  • 31.08 08:55
  • 1
«ТУПОЛЕВ» - участник международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017»
  • 31.08 08:44
  • 9
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
  • 31.08 08:36
  • 99
Вверх-вниз
  • 31.08 08:34
  • 25
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 31.08 08:33
  • 3
«Техмаш» продемонстрировал самоприцеливающиеся боеприпасы
  • 31.08 08:30
  • 1
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 31.08 07:25
  • 8
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 31.08 06:53
  • 1
Сухопутные войска США получат 7,5 тыс. ПТУР "Хеллфайр"
  • 31.08 00:18
  • 1
Партия новых истребителей Су-30СМ поступила в авиационный полк ЗВО в Курской области
  • 30.08 21:11
  • 2
Военные на Курилах отработают защиту островов от морского десанта
другие обсуждаемые темы