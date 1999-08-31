Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

НАТО направит экспертов на российско-белорусские учения "Запад"

31.08.2017 РИА Новости 156 0
0
Понравилась новость?
 0
Anakonda 16
Белорусские инспекторы и военнослужащие армии США в ходе учений "Anakonda 16", июнь 2016 года (с) видеозахват с видеоролика Russian and Belarus Inspectors at Exercise Anakonda 16 plus highlights на ресурсе Youtube.com
Источник: Youtube.com

БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО намерена направить двух экспертов для наблюдения за российско-белорусскими учениями "Запад" по приглашению Белоруссии и одного - по приглашению Российской Федерации, сообщила РИА Новости официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

"Белоруссия и Россия пригласили военных представителей посетить открытые для посещения дни на их территориях во время проведения учений "Запад-2017". НАТО направит двоих экспертов на открытые для посещения дни в Белоруссию. НАТО изучила приглашение России, мы направим одного эксперта на ее открытый для посещения день", - заявила Лунгеску.

Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих (из них 5,5 тысячи - российских), также планируется задействовать около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей.

Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев заявил, что ажиотаж, поднимаемый рядом иностранных государств в связи с совместными белорусско-российскими военными учениями "Запад-2017", непонятен с учетом наращивания сил НАТО у границ Белоруссии и РФ. Президент Белоруссии неоднократно отмечал, что эти учения будут открыты для иностранного наблюдения.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, НАТО не видит угрозы странам альянса в связи с учениями. В свою очередь замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что учения "Запад-2017" - не акт агрессии, как их трактуют некоторые страны, а плановые белорусско-российские учения, проходящие абсолютно открыто.
30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.08 10:27
  • 4
Пять боевых новинок «Армии-2017»
  • 31.08 10:27
  • 1
Выдох преисподней: почему огнемет "Шмель" стал самым опасным оружием пехоты
  • 31.08 10:25
  • 41
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 31.08 10:15
  • 368
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
  • 31.08 09:25
  • 6
Варианты 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок" в экспозиции форума "Армия-2017"
  • 31.08 08:55
  • 1
«ТУПОЛЕВ» - участник международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017»
  • 31.08 08:44
  • 9
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
  • 31.08 08:36
  • 99
Вверх-вниз
  • 31.08 08:34
  • 25
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 31.08 08:33
  • 3
«Техмаш» продемонстрировал самоприцеливающиеся боеприпасы
  • 31.08 08:30
  • 1
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 31.08 07:25
  • 8
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 31.08 06:53
  • 1
Сухопутные войска США получат 7,5 тыс. ПТУР "Хеллфайр"
  • 31.08 00:18
  • 1
Партия новых истребителей Су-30СМ поступила в авиационный полк ЗВО в Курской области
  • 30.08 21:11
  • 2
Военные на Курилах отработают защиту островов от морского десанта
другие обсуждаемые темы