НАТО направит экспертов на российско-белорусские учения "Запад"
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Белорусские инспекторы и военнослужащие армии США в ходе учений "Anakonda 16", июнь 2016 года (с) видеозахват с видеоролика Russian and Belarus Inspectors at Exercise Anakonda 16 plus highlights на ресурсе Youtube.com
Источник: Youtube.com
БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО намерена направить двух экспертов для наблюдения за российско-белорусскими учениями "Запад" по приглашению Белоруссии и одного - по приглашению Российской Федерации, сообщила РИА Новости официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
"Белоруссия и Россия пригласили военных представителей посетить открытые для посещения дни на их территориях во время проведения учений "Запад-2017". НАТО направит двоих экспертов на открытые для посещения дни в Белоруссию. НАТО изучила приглашение России, мы направим одного эксперта на ее открытый для посещения день", - заявила Лунгеску.
Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих (из них 5,5 тысячи - российских), также планируется задействовать около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей.
Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев заявил, что ажиотаж, поднимаемый рядом иностранных государств в связи с совместными белорусско-российскими военными учениями "Запад-2017", непонятен с учетом наращивания сил НАТО у границ Белоруссии и РФ. Президент Белоруссии неоднократно отмечал, что эти учения будут открыты для иностранного наблюдения.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, НАТО не видит угрозы странам альянса в связи с учениями. В свою очередь замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что учения "Запад-2017" - не акт агрессии, как их трактуют некоторые страны, а плановые белорусско-российские учения, проходящие абсолютно открыто.
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30.08.2017
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