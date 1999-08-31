РВСН на масштабных учениях устроят 20 "диверсий" с химическим оружием
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РВСН. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Масштабные учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начались в России, на них ликвидируют последствия 20 условных диверсий с химическим оружием, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
Сообщается, что в РВСН началось специальное учение сил и средств подсистемы Единой системы выявления и оценки масштабов и последствий (ЕСВОП). К учению привлечено около двух тысяч военных и около 400 единиц спецтехники подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты РВСН, на пунктах управления развернуто более 100 постов РХБ наблюдения.
"В ходе мероприятия подразделения РХБ защиты РВСН задействуются в ликвидации последствий 17 условных аварий на РХБ опасных объектах от Тверской до Иркутской областей и 20 условных диверсий с применением отравляющих веществ и радиоактивных материалов. При этом организовано взаимодействие с соединениями и воинскими частями РХБ защиты Западного, Центрального и Южного военного округов, территориальными органами МЧС России", - говорится в релизе.
Отмечается, что на учении также организована отработка совместных задач с ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" в 20 регионах страны. Будет проведена полная спецобработка свыше 100 единиц крупногабаритной техники, включая пусковые установки.
По замыслу учения, диверсанты используют химические фугасы, снаряженные отравляющими веществами на дальних подступах к полевым позициям. Условный противник действует в лесистом и труднопроходимом районе, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Отмечается, что особое внимание будет уделено отработке внезапных вводных расчетами РХБ защиты в соединениях, перевооружаемых на ракетные комплексы "Ярс", и оснащаемых современной техникой.
В ходе учения будет оценена работа должностных лиц объединений и соединений РВСН при приведении подразделений РХБ защиты в боевую готовность. К мероприятию привлечены пункты управления ЕСВОП РВСН, ракетных объединений и соединений, полигонов, отдельных частей РВСН, а также подразделения РХБ защиты и посты РХБ наблюдения соединений и воинских частей РВСН.
В ходе отработки задач учения получено и обработано более 1000 формализованных и свыше 100 текстовых донесений.
Учение станет самым масштабным контрольным мероприятием РХБ защиты РВСН в 2017 году и позволит выявить нерешенные вопросы в подготовке сил и средств подсистемы ЕСВОП РВСН, определить направления по ее совершенствованию.
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30.08.2017
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