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Чехия намерена увеличить оборонные расходы до уровня 1,4% ВВП

31.08.2017 ЦАМТО 121 0
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Dana M1M
Прототип модернизированной 152-мм самоходной гаубицы Dana M1M, представленный чешской компанией Tatra Trucks, во время демонстрации в Лесанах (Чехия), 27.08.2016
Источник: www.parlamentnilisty.cz

ЦАМТО, 30 августа. Как заявил представителям СМИ премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, в ходе его встречи с министром обороны Мартином Стропницким была достигнута договоренность о необходимости увеличения оборонного бюджета в период с 2018 по 2020 гг., по крайней мере, до 1,4% ВВП.

Как сообщает агентство CTK, подводя итоги за последние 4 года, глава правительства признал, что Вооруженные силы испытывали проблемы с закупкой вооружений, но ситуация в данной сфере улучшается.

Премьер-министр сообщил, что реализация всех намеченных проектов закупки не будет завершена к концу срока нахождения у власти действующего правительства, но его преемники должны продолжить их выполнение.

Б.Соботка также выразил уверенность в том, что новое правительство будет соблюдать решение о повышении оборонных расходов с целью довести их до уровня 1,4% ВВП к 2020 году.

Всеобщие выборы в Чехии состоятся 20-21 октября 2017 года.
30.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год

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