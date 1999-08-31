Чехия намерена увеличить оборонные расходы до уровня 1,4% ВВП



Прототип модернизированной 152-мм самоходной гаубицы Dana M1M, представленный чешской компанией Tatra Trucks, во время демонстрации в Лесанах (Чехия), 27.08.2016

Источник: www.parlamentnilisty.cz Прототип модернизированной 152-мм самоходной гаубицы Dana M1M, представленный чешской компанией Tatra Trucks, во время демонстрации в Лесанах (Чехия), 27.08.2016Источник: www.parlamentnilisty.cz

ЦАМТО, 30 августа. Как заявил представителям СМИ премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, в ходе его встречи с министром обороны Мартином Стропницким была достигнута договоренность о необходимости увеличения оборонного бюджета в период с 2018 по 2020 гг., по крайней мере, до 1,4% ВВП.

Как сообщает агентство CTK, подводя итоги за последние 4 года, глава правительства признал, что Вооруженные силы испытывали проблемы с закупкой вооружений, но ситуация в данной сфере улучшается.

Премьер-министр сообщил, что реализация всех намеченных проектов закупки не будет завершена к концу срока нахождения у власти действующего правительства, но его преемники должны продолжить их выполнение.

Б.Соботка также выразил уверенность в том, что новое правительство будет соблюдать решение о повышении оборонных расходов с целью довести их до уровня 1,4% ВВП к 2020 году.

Всеобщие выборы в Чехии состоятся 20-21 октября 2017 года.