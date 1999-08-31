Первые боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов созданы в России
|
|
Управляемые боеприпасы комплекса авиационного вооружения для БЛА (КАВБ) совместной разработки.ООО "ОКБ Авиаавтоматика" (Курск) и ООО "ВАИС-Техника" (Жуковский) в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017"
Источник: missiles2go.ru
ЦАМТО, 30 августа. Первые боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов созданы в России, масса их боевой части составляет до 50 кг, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Проект реализуется опытно-конструкторским бюро "Авиаавтоматика" (Курск) совместно с компанией "ВАИС-Техника" в течение трех лет в инициативном порядке, отмечает агентство.
"Фактически это управляемые, в том числе планирующие бомбы. Семейство изделий массой 15, 25, 50 и 100 кг предназначено для доставки боевой части массой до 50 кг на дальность от 12 до 20 км в режиме планирования и до 100 км при использовании двигателя", – сказал собеседник агентства.
Длина изделий – от одного до двух метров. При этом масса доставляемого груза (полезной нагрузки и боевой части) составляет 7, 17, 25 и 50 кг. Все они имеют модульный тип построения, позволяющий на единой конструкционной базе в полевых условиях собирать как планирующие аппараты, так и оснащенные силовой установкой, производить установку боевой части, а также менять модуль наведения.
Для изменения полетного задания во время полета может быть использована линия радиокоррекции. Навигация осуществляется по данным инерциальной системы и спутниковой системы позиционирования. Наведение на цель выполняется посредством лазерной системы, а также с использованием видеомодуля управления, передает "РИА Новости".
|
30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.08.2017 National Interest: сирийский конфликт помог России «подтянуть» беспилотники до уровня США
31.08.2017 На форуме "Армия-2017" отобрали почти 350 инновационных проектов
31.08.2017 Минобороны РФ: "Армия-2017" по всем показателям превзошла предыдущий форум в полтора раза
31.08.2017 Ответный ход США на российские подводные лодки (NRK, Норвегия)
31.08.2017 Фонд перспективных исследований разрабатывает систему управления "роем" дронов
31.08.2017 Истребители ВКС отработали пуски ракет "воздух-воздух" на юге России
30.08.2017 Россия сделала бюджетную версию С-400
30.08.2017 Минобороны Израиля ударило по производителю беспилотников