

Управляемые боеприпасы комплекса авиационного вооружения для БЛА (КАВБ) совместной разработки.ООО "ОКБ Авиаавтоматика" (Курск) и ООО "ВАИС-Техника" (Жуковский) в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017"

Источник: missiles2go.ru Управляемые боеприпасы комплекса авиационного вооружения для БЛА (КАВБ) совместной разработки.ООО "ОКБ Авиаавтоматика" (Курск) и ООО "ВАИС-Техника" (Жуковский) в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017"Источник: missiles2go.ru

ЦАМТО, 30 августа. Первые боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов созданы в России, масса их боевой части составляет до 50 кг, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Проект реализуется опытно-конструкторским бюро "Авиаавтоматика" (Курск) совместно с компанией "ВАИС-Техника" в течение трех лет в инициативном порядке, отмечает агентство.

"Фактически это управляемые, в том числе планирующие бомбы. Семейство изделий массой 15, 25, 50 и 100 кг предназначено для доставки боевой части массой до 50 кг на дальность от 12 до 20 км в режиме планирования и до 100 км при использовании двигателя", – сказал собеседник агентства.

Длина изделий – от одного до двух метров. При этом масса доставляемого груза (полезной нагрузки и боевой части) составляет 7, 17, 25 и 50 кг. Все они имеют модульный тип построения, позволяющий на единой конструкционной базе в полевых условиях собирать как планирующие аппараты, так и оснащенные силовой установкой, производить установку боевой части, а также менять модуль наведения.

Для изменения полетного задания во время полета может быть использована линия радиокоррекции. Навигация осуществляется по данным инерциальной системы и спутниковой системы позиционирования. Наведение на цель выполняется посредством лазерной системы, а также с использованием видеомодуля управления, передает "РИА Новости".