Гидрографическое судно "Сенеж" Северного флота вышло в очередную арктическую экспедицию



Гидрографическое судно "Сенеж"

Источник: sdelanounas.ru Гидрографическое судно "Сенеж"Источник: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 30 августа. Гидрографы Северного флота (СФ) приступили к очередной серии научно-практических исследований Арктики. Гидрографическое судно "Сенеж" вышло в Баренцево море и взяло курс на северо-восток.

В течение нескольких недель, пока позволяет северная погода и ледовая обстановка, исследователям предстоит выполнить большой комплекс мероприятий по изучению малообследованных районов.

Гидрографы соберут новые сведения, необходимые для корректуры морских карт, руководств и пособий для плавания, проведут обследование и осмотр геодезических пунктов.

Предполагается проведение мероприятий в рамках военно-исторической работы, в том числе поиск следов и артефактов, оставшихся от первых экспедиций в Арктику.

Североморцы продолжат изучение побережья архипелага Новая Земля, где в прошлые два года были сделаны новые географические открытия, связанные с изменением береговой линии после схода ледников.

Арктические походы гидрографических судов СФ с научно-исследовательскими целями в последние годы проводятся особенно активно. Наиболее удобное время года для проведения экспедиций – конец лета – начало осени. В этот период ледовый покров северных морей минимальный, что позволяет успешно обследовать труднодоступные районы Арктики, сообщает пресс-служба Северного флота.