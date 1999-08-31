Гидрографическое судно "Сенеж" Северного флота вышло в очередную арктическую экспедицию
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Гидрографическое судно "Сенеж"
Источник: sdelanounas.ru
ЦАМТО, 30 августа. Гидрографы Северного флота (СФ) приступили к очередной серии научно-практических исследований Арктики. Гидрографическое судно "Сенеж" вышло в Баренцево море и взяло курс на северо-восток.
В течение нескольких недель, пока позволяет северная погода и ледовая обстановка, исследователям предстоит выполнить большой комплекс мероприятий по изучению малообследованных районов.
Гидрографы соберут новые сведения, необходимые для корректуры морских карт, руководств и пособий для плавания, проведут обследование и осмотр геодезических пунктов.
Предполагается проведение мероприятий в рамках военно-исторической работы, в том числе поиск следов и артефактов, оставшихся от первых экспедиций в Арктику.
Североморцы продолжат изучение побережья архипелага Новая Земля, где в прошлые два года были сделаны новые географические открытия, связанные с изменением береговой линии после схода ледников.
Арктические походы гидрографических судов СФ с научно-исследовательскими целями в последние годы проводятся особенно активно. Наиболее удобное время года для проведения экспедиций – конец лета – начало осени. В этот период ледовый покров северных морей минимальный, что позволяет успешно обследовать труднодоступные районы Арктики, сообщает пресс-служба Северного флота.
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30.08.2017
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