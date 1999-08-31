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Более 70 кораблей Балтфлота задействованы в проверке боеготовности

31.08.2017 РИА Новости 111 0
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Большой десантный корабль Королёв во время тактических учений подразделений бригады морской пехоты Балтийского флота. Архивное фото
Большой десантный корабль Королёв во время тактических учений подразделений бригады морской пехоты Балтийского флота. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более 70 кораблей Балтийского флота, две тысячи военных и 200 единиц техники задействованы в масштабной проверке боеготовности, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"В рамках проведения плановой проверки боеготовности корабельные соединения и воинские части Балтийского флота выполняют учебно-боевые задачи в морских и сухопутных полигонах. К мероприятиям привлечено около двух тысяч военнослужащих, более 70 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, а также около 200 единиц боевой и специальной техники флота и 11 армейского корпуса", - сказал Мартов.

Отмечается, что целью проверки является оценка способности приведения в установленную степень боеготовности и готовности дежурных сил выполнить задачи по предназначению.

"С экипажами кораблей проведены учения и тренировки по подготовке корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, противодиверсионной обороне кораблей в пунктах базирования. В рамках проверки в Балтийское море вышли более 70 боевых и вспомогательных единиц флота, в их числе корветы, большие десантные корабли, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли. Все экипажи отработали выход из главной базы путем постановки на якорные стоянки в морских полигонах флота", - добавил он.
30.08.2017
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