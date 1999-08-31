Более 70 кораблей Балтфлота задействованы в проверке боеготовности
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Большой десантный корабль Королёв во время тактических учений подразделений бригады морской пехоты Балтийского флота. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более 70 кораблей Балтийского флота, две тысячи военных и 200 единиц техники задействованы в масштабной проверке боеготовности, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"В рамках проведения плановой проверки боеготовности корабельные соединения и воинские части Балтийского флота выполняют учебно-боевые задачи в морских и сухопутных полигонах. К мероприятиям привлечено около двух тысяч военнослужащих, более 70 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, а также около 200 единиц боевой и специальной техники флота и 11 армейского корпуса", - сказал Мартов.
Отмечается, что целью проверки является оценка способности приведения в установленную степень боеготовности и готовности дежурных сил выполнить задачи по предназначению.
"С экипажами кораблей проведены учения и тренировки по подготовке корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, противодиверсионной обороне кораблей в пунктах базирования. В рамках проверки в Балтийское море вышли более 70 боевых и вспомогательных единиц флота, в их числе корветы, большие десантные корабли, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли. Все экипажи отработали выход из главной базы путем постановки на якорные стоянки в морских полигонах флота", - добавил он.
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30.08.2017
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